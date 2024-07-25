«Наводнение усилится»: опасные тропические ливни с грозами вот-вот ударят по Приморью

Posted 25 июля, 07:41
Published 25 июля, 07:41
Modified 25 июля, 07:43
Updated 25 июля, 07:43
Из-за предстоящих осадков в Приморье объявлено «Предупреждение №1», которое будет действовать с 26 июля до конца месяца.
Народный синоптик Руслан Юрковский усиленно следит за погодной обстановкой в связи с жуткой непогодой, которая надвигается на территории края «под крылом» тайфуна «Гаеми». 26 июля основные дожди пройдут в южных районах. 27 июля осадки распространятся повсеместно, — местами ожидаются опасные тропические грозовые ливни.
«В крае начнется, а местами продолжится и усилится наводнение», — подытожил метеоблогер.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся осадков.