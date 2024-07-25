«Наводнение усилится»: опасные тропические ливни с грозами вот-вот ударят по Приморью

Опасная непогода совсем скоро обрушится на Приморский край

Сюжет Непогода

Сокрушительные осадки ударят по южным муниципалитетам, но очень быстро распространятся по всему региону. Жителям края нужно подготовиться к предстоящему «апокалипсису», в частности к усилению наводнения в некоторых районах.