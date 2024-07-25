vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июля, 07:41

Published 25 июля, 07:41

Modified 25 июля, 07:43

Updated 25 июля, 07:43

Опасная непогода совсем скоро обрушится на Приморский край

«Наводнение усилится»: опасные тропические ливни с грозами вот-вот ударят по Приморью

25 июля 2024, 07:41
Фото: 1MI.

Опасная непогода совсем скоро обрушится на Приморский край

Сюжет
Непогода
Сокрушительные осадки ударят по южным муниципалитетам, но очень быстро распространятся по всему региону. Жителям края нужно подготовиться к предстоящему «апокалипсису», в частности к усилению наводнения в некоторых районах.

Из-за предстоящих осадков в Приморье объявлено «Предупреждение №1», которое будет действовать с 26 июля до конца месяца.

«Предупреждение №1» объявлено в Приморском крае — грядёт апокалипсис?
Узнать подробнее

Народный синоптик Руслан Юрковский усиленно следит за погодной обстановкой в связи с жуткой непогодой, которая надвигается на территории края «под крылом» тайфуна «Гаеми». 26 июля основные дожди пройдут в южных районах. 27 июля осадки распространятся повсеместно, — местами ожидаются опасные тропические грозовые ливни.

«В крае начнется, а местами продолжится и усилится наводнение», — подытожил метеоблогер.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся осадков.

«Грозы со шквалами и сильные ливни»: в Приморье объявлено штормовое предупреждение
Узнать подробнее
Читайте также:
Побережью грозят волны, суше сильные ливни: наводнение грядет в Приморье?Дожди, грозы и туман: непогода накроет Приморье в пятницу«Предупреждение №1»: паводки могут вызвать наводнение в Приморье
#Новости#Общество#Владивосток#Штормовое предупреждение#Непогода#Наводнение#Грозы#Приморский край#Дожди#Приморье#Предупреждение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика