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Posted 25 июля, 10:44

Published 25 июля, 10:44

Modified 25 июля, 10:46

Updated 25 июля, 10:46

Мотоциклиста, который скрылся с места аварии, обсуждают в Приморье

«Обезьяна с гранатой осталась безнаказанной»: резонансное ДТП обсуждают в Приморье

25 июля 2024, 10:44
Фото: Изображение Midjourney.

Мотоциклиста, который скрылся с места аварии, обсуждают в Приморье

Сюжет
Происшествие
В нетрезвом состоянии мотоциклист в Находке столкнулся с автомобилем, получил перелом ноги, отказался вызывать полицию и скрылся с места аварии. Его до сих пор ищут. Очевидцы и другие автомобилисты обсуждают странное ДТП в сети.

Нетрезвый водитель мотоцикла устроил «заварушку» в Находке: столкнулся с автомобилем, сломал себе ногу и скрылся. После происшествия он просил не вызывать полицию и угрожал водителю машины. Когда стало ясно, что без помощи полиции не обойтись, мотоциклист обратился к прохожим за помощью и скрылся, его до сих пор ищут.

Мотоциклист влетел в машину, сломал себе ногу и дал деру — его ищет полиция
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В новых медиа очевидцы аварии и другие жители края обсуждают ситуацию.

«Как так получилось, что никто не помешал уехать? Происшествие на жесткое наказание тянет»;
«Обезьяна с гранатой осталась безнаказанной»;
«Нельзя даже на велосипед пьяным садиться, а он по дорогам поехал»;
«Пьяный скрылся с места ДТП, но виноват кто-то другой…»;
«Ну, это не значит, что все мотоциклы — зло. И что все байкеры плохие люди. Водитель, конечно, не прав. Пьяный за рулем — потенциальный убийца, что на авто, что на мото», — пишут приморцы в сети.

Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП с пассажирским автобусов в Приморском крае.

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