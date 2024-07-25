«Обезьяна с гранатой осталась безнаказанной»: резонансное ДТП обсуждают в Приморье

Нетрезвый водитель мотоцикла устроил «заварушку» в Находке: столкнулся с автомобилем, сломал себе ногу и скрылся. После происшествия он просил не вызывать полицию и угрожал водителю машины. Когда стало ясно, что без помощи полиции не обойтись, мотоциклист обратился к прохожим за помощью и скрылся, его до сих пор ищут.