«Обезьяна с гранатой осталась безнаказанной»: резонансное ДТП обсуждают в Приморье

Posted 25 июля, 10:44
Published 25 июля, 10:44
Modified 25 июля, 10:46
Updated 25 июля, 10:46
Нетрезвый водитель мотоцикла устроил «заварушку» в Находке: столкнулся с автомобилем, сломал себе ногу и скрылся. После происшествия он просил не вызывать полицию и угрожал водителю машины. Когда стало ясно, что без помощи полиции не обойтись, мотоциклист обратился к прохожим за помощью и скрылся, его до сих пор ищут.
В новых медиа очевидцы аварии и другие жители края обсуждают ситуацию.
«Как так получилось, что никто не помешал уехать? Происшествие на жесткое наказание тянет»;
«Обезьяна с гранатой осталась безнаказанной»;
«Нельзя даже на велосипед пьяным садиться, а он по дорогам поехал»;
«Пьяный скрылся с места ДТП, но виноват кто-то другой…»;
«Ну, это не значит, что все мотоциклы — зло. И что все байкеры плохие люди. Водитель, конечно, не прав. Пьяный за рулем — потенциальный убийца, что на авто, что на мото», — пишут приморцы в сети.
Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП с пассажирским автобусов в Приморском крае.