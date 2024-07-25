Скандал со стрельбой в подростка в Находке вышел на федеральный уровень

Posted 25 июля, 08:02
Published 25 июля, 08:02
Modified 25 июля, 08:05
Updated 25 июля, 08:05
Руководитель Следственного комитета России запросил отчет о ходе расследования уголовного дела, которое было начато в отношении жителя Приморского края, стрелявшего в подростка.
Следователи занимаются расследованием уголовного дела по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление в виде хулиганства). По информации следствия, продавец мопедов выстрелил из пневматического пистолета в спину четырнадцатилетнему подростку на рынке в Находке после конфликта. Мальчик и его мама потребовали вернуть деньги за некачественный товар.
Руководство Следственного комитета России передало и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю указание сообщить о ходе расследования уголовного дела.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что за продавца с «травматом» из Приморья взялись силовики.