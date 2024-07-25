Скандал со стрельбой в подростка в Находке вышел на федеральный уровень

Следователи занимаются расследованием уголовного дела по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление в виде хулиганства). По информации следствия, продавец мопедов выстрелил из пневматического пистолета в спину четырнадцатилетнему подростку на рынке в Находке после конфликта. Мальчик и его мама потребовали вернуть деньги за некачественный товар.