vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июля, 08:02

Published 25 июля, 08:02

Modified 25 июля, 08:05

Updated 25 июля, 08:05

Случаем со стрельбой по подростку в Находке заинтересовался Бастрыкин

Скандал со стрельбой в подростка в Находке вышел на федеральный уровень

25 июля 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney.

Случаем со стрельбой по подростку в Находке заинтересовался Бастрыкин

Сюжет
Уголовное дело
Председатель СК России потребовал отчет о ходе расследования уголовного дела в отношении жителя Приморского края, который стрелял в подростка из-за конфликта на рынке в Находке. От выстрела мальчик получил травму.

Руководитель Следственного комитета России запросил отчет о ходе расследования уголовного дела, которое было начато в отношении жителя Приморского края, стрелявшего в подростка.

Следователи занимаются расследованием уголовного дела по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление в виде хулиганства). По информации следствия, продавец мопедов выстрелил из пневматического пистолета в спину четырнадцатилетнему подростку на рынке в Находке после конфликта. Мальчик и его мама потребовали вернуть деньги за некачественный товар.

Руководство Следственного комитета России передало и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю указание сообщить о ходе расследования уголовного дела.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что за продавца с «травматом» из Приморья взялись силовики.

Стрелком по ребенку из Находки займутся силовики в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Иностранцы открыли стрельбу на Русском острове во Владивостоке — видеоОткуда «дровишки»: жителя Находки осудили за контрабанду лесаЗа стрельбу по собакам ответит перед судом житель Приморского края
#Общество#Россия#Находка#Уголовное дело#Хулиганство#Рынок#Преступление#Подросток#Приморский край#Стрельба#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика