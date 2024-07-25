Центр уличного баскетбола появился в Хабаровске благодаря федеральному инвестору

Posted 25 июля, 07:25
Published 25 июля, 07:25
Modified 25 июля, 07:27
Updated 25 июля, 07:27
В торжественной церемонии открытия центра уличного баскетбола приняли участие врио губернатора края Дмитрий Демешин, председатель Промсвязьбанка Пётр Фрадков и исполнительный директор Российской федерации баскетбола Владимир Дячок.
Центр уличного баскетбола в Хабаровске стал частью проекта «ПСБ — детям», который реализуется в сотрудничестве с Российской федерацией баскетбола.
— Наш президент Владимир Владимирович Путин абсолютно справедливо и правильно обозначает, из чего рождаются чемпионы. Они рождаются именно из таких центров, именно из тех людей, которые сначала являются энтузиастами спорта, а потом из любителей вырастают в профессионалов. Мы будем поддерживать вас реальной организацией соревнований, с тем, чтобы вы с этой площадки стартовали на большие, на федеральные, на мировые высоты, — отметил Дмитрий Демешин.
Врио губернатора поблагодарил Промсвязьбанк в лице Петра Фрадкова вклад в развитие социальной инфраструктуры. Председатель ПСБ в свою очередь сообщил, что Центр уличного баскетбола в Хабаровске стал уже 19 подобным объектом в России.
— Каждый новый такой объект становится жемчужиной в спортивной инфраструктуре городов и регионов, местом притяжения жителей, демонстрирует, каким эффективным может быть государственно-частное партнерство, что такое социальная ответственность бизнеса и командная работа вместе с региональными властями и спортивными организациями. И мы договорились с Дмитрием Викторовичем о том, что ПСБ реализует такой же проект — в городе Комсомольск-на-Амуре, — отметил председатель ПСБ Петр Фрадков.
Центр уличного баскетбола в Хабаровске — это зонированный спортивный объект площадью 2 750 квадратных метров, на которых разместились площадки для баскетбола и стритбола, пространства для занятий уличной гимнастикой с тренажерами и мобильные трибуны для зрителей. Игровые площадки покрыты износостойким всепогодным покрытием, которое соответствует регламенту международной федерации баскетбола (ФИБА) и позволяет проводить соревнования международного уровня.
В день открытия центра на площадке состоялись турниры по баскетбольному двоеборью и баскетболу 3×3 Ghetto Basket. Серебряные призеры Олимпийских игр в Токио Анастасия Логунова и Юлия Козик провели мастер-класс для участников соревнований.
Помимо участия в церемонии открытия Центра, врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и председатель ПСБ Пётр Фрадков провели рабочую встречу, темой которой стало развитие сотрудничества региона и Промсвязьбанка.
— На протяжении многих лет правительство Хабаровского края и ПСБ связывают прочные партнерские отношения по многим направлениям: реализация инвестиционных, социальных проектов, исполнение государственных контрактов по государственному оборонному заказу, повышение финансовой грамотности населения, повышение доступности финансовых услуг в крае. И мы заинтересованы в расширении нашего взаимодействия. Рассчитываем в том числе на реализацию инвестиционно-экономической программы. Регион большой, нам есть что вам предложить, — отметил Дмитрий Демешин.
Результатом встречи стало соглашение, предусматривающее реализацию целого ряда проектов в Хабаровском крае при поддержке ПСБ. Со стороны Хабаровского края есть заинтересованность в развитии туристско-рекреационной и гостиничной инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов, в том числе по развитию территорий края, расширению и модернизации топливно-энергетического комплекса и других.
Отметим, что Дмитрий Демешин активно использует любые возможности привлечь дополнительные ресурсы в Хабаровский край. При этом каждая встреча врио губернатора с федеральными чиновниками, руководителями госкорпораций и представителями крупного бизнеса приносит результаты в виде конкретных решений и договорённостей, направленных на развитие региона.