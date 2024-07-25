Центр уличного баскетбола появился в Хабаровске благодаря федеральному инвестору

Результатом встречи стало соглашение, предусматривающее реализацию целого ряда проектов в Хабаровском крае при поддержке ПСБ. Со стороны Хабаровского края есть заинтересованность в развитии туристско-рекреационной и гостиничной инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов, в том числе по развитию территорий края, расширению и модернизации топливно-энергетического комплекса и других.