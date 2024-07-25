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Posted 25 июля, 08:44

Published 25 июля, 08:44

Modified 25 июля, 08:44

Updated 25 июля, 08:44

Ученые определили максимальный размер динозавров

Ученые определили максимальный размер динозавров

25 июля 2024, 08:44
Фото: Изображение Midjourney.
Палеонтологи создали компьютерную модель самых больших динозавров, которые, вероятно, существовали и которых можно найти. Оказалось, что самая массивная особь тираннозавра могла весить на 70% больше, чем любое найденное ископаемое этого рода.

Большинство найденных окаменелостей динозавров представлено лишь в нескольких экземплярах, поэтому маловероятно, что обнаруженные образцы являются самыми крупными представителями, сообщает newkhakasiya.online.

Возникает вопрос: какие максимальные размеры и вес могли быть у крупнейших динозавров? Чтобы ответить на него, ученые применили компьютерное моделирование. В основу модели легли данные о хорошо изученном тираннозавре. В расчет были включены такие параметры, как размер популяции, скорость роста, продолжительность жизни, неполнота ископаемых и другие.

Выяснилось, что самые крупные из известных окаменелостей, вероятно, попадают в 1% самых массивных особей. Однако существуют особи, которые входят в 0,01% самых крупных. Чтобы обнаружить их, ученым потребуется еще около 1000 лет раскопок. По данным компьютерной модели, самая крупная особь тираннозавра (1 на 2,5 миллиарда) могла быть на 70% тяжелее и на 25% длиннее, чем самые крупные из известных экземпляров. Это означало бы вес около 15 тонн и длину до 15 метров.

Хотя эти оценки основаны на моделировании, закономерности нахождения гигантских представителей современных видов указывают на то, что существуют еще более крупные динозавры, которых мы пока не обнаружили.

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