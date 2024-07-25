Ученые определили максимальный размер динозавров

Выяснилось, что самые крупные из известных окаменелостей, вероятно, попадают в 1% самых массивных особей. Однако существуют особи, которые входят в 0,01% самых крупных. Чтобы обнаружить их, ученым потребуется еще около 1000 лет раскопок. По данным компьютерной модели, самая крупная особь тираннозавра (1 на 2,5 миллиарда) могла быть на 70% тяжелее и на 25% длиннее, чем самые крупные из известных экземпляров. Это означало бы вес около 15 тонн и длину до 15 метров.