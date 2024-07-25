Важная улица практически в центре Владивостока встанет колом

Трафиковая улица окажется парализована из-за пробок во Владивостоке

Сюжет Дороги

На перекрёстке улиц Луговой и Карской начались работы по установке светофорного объекта. Водителей Владивостока предупреждают о том, что целый район может встать в пробку.