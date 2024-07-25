Важная улица практически в центре Владивостока встанет колом

Posted 25 июля, 09:25
Published 25 июля, 09:25
Modified 25 июля, 09:27
Updated 25 июля, 09:27
Важная транспортная артерия встанет во Владивостоке. Водителей предупреждают о том, что лучше выбрать объезд.
На пересечении улиц Луговой и Карской начали проводить работы по установке светофора. Из-за этого движение в районе Луговой, Баляева и Ивановской может быть осложнено.
Автомобилистов просят быть внимательными на этом участке, заранее планировать маршрут и время выезда.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, к чему привело автомобилистов отключение света во Владивостоке — на дорогах начался ад.