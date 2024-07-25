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Posted 25 июля, 09:25

Published 25 июля, 09:25

Modified 25 июля, 09:27

Updated 25 июля, 09:27

Трафиковая улица окажется парализована из-за пробок во Владивостоке

Важная улица практически в центре Владивостока встанет колом

25 июля 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney.

Трафиковая улица окажется парализована из-за пробок во Владивостоке

Сюжет
Дороги
На перекрёстке улиц Луговой и Карской начались работы по установке светофорного объекта. Водителей Владивостока предупреждают о том, что целый район может встать в пробку.

Важная транспортная артерия встанет во Владивостоке. Водителей предупреждают о том, что лучше выбрать объезд.

На пересечении улиц Луговой и Карской начали проводить работы по установке светофора. Из-за этого движение в районе Луговой, Баляева и Ивановской может быть осложнено.

Автомобилистов просят быть внимательными на этом участке, заранее планировать маршрут и время выезда.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, к чему привело автомобилистов отключение света во Владивостоке — на дорогах начался ад.

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#Новости#Владивосток#Дороги#Приморский край#Маршрут#Перекресток#Движение затруднено
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