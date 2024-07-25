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Posted 25 июля, 09:38

Published 25 июля, 09:38

Modified 25 июля, 09:40

Updated 25 июля, 09:40

Уровень воды падает, но угроза наводнения остается в Приморском крае

Вода спадает после паводка в Приморье — но расслабляться ещё рано — фото

25 июля 2024, 09:38
Фото: Изображение Midjourney.

Уровень воды падает, но угроза наводнения остается в Приморском крае

Сюжет
Погода
В Кавалеровском округе паводковая ситуация стабилизируется — уровень воды снизился на 15 сантиметров. При этом в целом ситуация в Приморье остается напряженной — расслабляться рано, может прийти новая большая вода.

В Кавалеровском округе Приморья плавно налаживается паводковая обстановка — вода начинает спадать, уровень понизился уже на 15 сантиметров.

К настоящему времени непростая ситуация сохраняется в районах улиц Маяковского и Южной в Кавалерово. На многих других участках уже легче передвигаться.

Специальные мониторинговые группы постоянно следят за развитием событий, угроза наводнения еще не миновала.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильные ливни могут привести к новым паводкам в Приморском крае.

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