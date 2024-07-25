Вода спадает после паводка в Приморье — но расслабляться ещё рано — фото

Posted 25 июля, 09:38
Published 25 июля, 09:38
Modified 25 июля, 09:40
Updated 25 июля, 09:40
В Кавалеровском округе Приморья плавно налаживается паводковая обстановка — вода начинает спадать, уровень понизился уже на 15 сантиметров.
К настоящему времени непростая ситуация сохраняется в районах улиц Маяковского и Южной в Кавалерово. На многих других участках уже легче передвигаться.
Специальные мониторинговые группы постоянно следят за развитием событий, угроза наводнения еще не миновала.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильные ливни могут привести к новым паводкам в Приморском крае.