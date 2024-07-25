Вода спадает после паводка в Приморье — но расслабляться ещё рано — фото

Уровень воды падает, но угроза наводнения остается в Приморском крае

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В Кавалеровском округе паводковая ситуация стабилизируется — уровень воды снизился на 15 сантиметров. При этом в целом ситуация в Приморье остается напряженной — расслабляться рано, может прийти новая большая вода.