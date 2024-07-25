Война против электросамокатов началась во Владивостоке — видео

Posted 25 июля, 06:28
Published 25 июля, 06:28
Modified 25 июля, 06:30
Updated 25 июля, 06:30
Жители дальневосточной столицы восстали против двухколесного транспорта. Вероятно, самокатчики докучали горожанам слишком долго, теперь владивостокцы настроены радикально.
Продавец киоска на Тихой начала бороться с парковкой самокатов самостоятельно, выбрасывая их на проезжую часть. Очевидцы заявили, что изначально транспорт стоял на дороге и мешал общественным автобусам. Именно поэтому злосчастные самокаты переставили, но дислокация не устроила работницу павильона.
На Овчинникова, по всей видимости, тоже проживают «хейтеры» электросамокатов. Кто-то выбросил их в кусты.
К слову, автомобилисты не питают особой любви к водителям двухколесного транспорта. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как самокатчик пошел на таран во Владивостоке.