Война против электросамокатов началась во Владивостоке — видео

Продавец киоска на Тихой начала бороться с парковкой самокатов самостоятельно, выбрасывая их на проезжую часть. Очевидцы заявили, что изначально транспорт стоял на дороге и мешал общественным автобусам. Именно поэтому злосчастные самокаты переставили, но дислокация не устроила работницу павильона.