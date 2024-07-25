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Posted 25 июля, 06:28

Published 25 июля, 06:28

Modified 25 июля, 06:30

Updated 25 июля, 06:30

Жители Владивостока начали борьбу с электросамокатами

Война против электросамокатов началась во Владивостоке — видео

25 июля 2024, 06:28
Фото: 1MI.

Жители Владивостока начали борьбу с электросамокатами

Сюжет
Автомобилисты
В разных районах Владивостока горожане начали агрессивно противостоять самокатам. Некоторые объявили им войну, не скрывая лиц.

Жители дальневосточной столицы восстали против двухколесного транспорта. Вероятно, самокатчики докучали горожанам слишком долго, теперь владивостокцы настроены радикально.

Продавец киоска на Тихой начала бороться с парковкой самокатов самостоятельно, выбрасывая их на проезжую часть. Очевидцы заявили, что изначально транспорт стоял на дороге и мешал общественным автобусам. Именно поэтому злосчастные самокаты переставили, но дислокация не устроила работницу павильона.

На Овчинникова, по всей видимости, тоже проживают «хейтеры» электросамокатов. Кто-то выбросил их в кусты.

К слову, автомобилисты не питают особой любви к водителям двухколесного транспорта. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как самокатчик пошел на таран во Владивостоке.

Беспечный самокатчик пошел на таран во Владивостоке — видео
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