Андрей Базилевский поблагодарил Дмитрия Демешина за оказанное доверие

Posted 26 июля, 00:00
Published 26 июля, 00:00
Modified 26 июля, 00:21
Updated 26 июля, 00:21
С официальным заявлением Андрей Базилевский выступил в своем телеграм-канале, отметив, что в случае принятия положительного решения губернатором Хабаровского края приложит весь свой опыт и знания на выполнение задач по развитию регионов ДФО, которые ставит президент России Владимир Путин.
«Я расцениваю это, прежде всего, как большой аванс, а не с точки зрения какого-то опыта. Для меня огромная честь и большая ответственность попасть в число претендентов, которых предложил кандидат в губернаторы Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин в качестве сенатора от правительства Хабаровского края. Действительно в списке все достойные люди, и мне очень приятно, что я вошел в число соискателей. Естественно, выбор будет за губернатором Хабаровского края, и это будет правильно. Все мои знания, все мои умения, все, что за 30 лет работы на благо Хабаровского края есть в моем багаже, в случае принятия решения, будут направлены на выполнение задач, которые он поставил, тех задач, которые поставил президент Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Хабаровского края. Служу Хабаровскому краю, думаю, еще поработаем», - отметил «Восток-Медиа» Андрей Базилевский.
Напомним, врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин внёс кандидатуры сенаторов от исполнительной власти Хабаровского края. Это Андрей Базилевский — действующий сенатор РФ от исполнительной власти региона, ранее занимавший должность председателя правительства Хабаровского края, Наталья Болоняева — руководитель Консультативно-диагностического центра «Вивея» и Андрей Сережников — сотрудник органов госбезопасности.
Как отметил Демешин, все эти люди не только словом, но и делом доказали свою готовность работать для края и его жителей.
«Они разделяют мои принципы, являются настоящими профессионалами, способными отстаивать интересы региона в верхней палате российского парламента», — добавил глава региона.