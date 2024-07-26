Автобус с пассажирами вылетел на «красный» под поезд во Владивостоке — видео

Во Владивостоке нерадивый водитель автобуса проехал на красный свет на ж/д переезде. С загруженным пассажирами салоном он выехал практически на железнодорожные пути. Ситуация сложилась опасная, она могла поставить под угрозу жизни и здоровье людей.