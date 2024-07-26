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Posted 26 июля, 07:56

Published 26 июля, 07:56

Modified 26 июля, 07:58

Updated 26 июля, 07:58

Пассажирский автобус проехал ж/д переезд на «красный» перед поездом в Приморье

Автобус с пассажирами вылетел на «красный» под поезд во Владивостоке — видео

26 июля 2024, 07:56
Фото: Изображение Midjourney.

Пассажирский автобус проехал ж/д переезд на «красный» перед поездом в Приморье

Сюжет
ГИБДД
Игнорируя запрещающий сигнал светофора, владивостокский водитель автобуса решил пересечь железнодорожные пути, находясь в салоне с пассажирами.

Во Владивостоке нерадивый водитель автобуса проехал на красный свет на ж/д переезде. С загруженным пассажирами салоном он выехал практически на железнодорожные пути. Ситуация сложилась опасная, она могла поставить под угрозу жизни и здоровье людей.

Случившееся попало на видео. Кадрами очевидцы поделились в сети.

Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием в администрацию Владивостока. Специалисты сообщили, что подобные случаи рассматривает ГИБДД, так как они считаются нарушением правил дорожного движения.

«Сотрудники ГИБДД привлекут водителя автобуса к ответственности за нарушение ПДД. Сотрудники управления транспорта в свою очередь указали руководителю АТП провести проверку и привлечь водителя к дисциплинарной ответственности, а также взять на контроль работу водительского состава», — сообщили в Управлении транспорта.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием пассажирского автобуса в Приморье. Случилось все из-за столкновения с легковым авто на трассе, пострадало несколько человек.

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