Бабуля за рулем малолитражки не пропустила самосвал — подробности аварии в Приморье

Появились подробности серьезного ДТП на трассе в районе Уссурийска в Приморье

Сюжет МЧС

Полиция в Уссурийске расследует ДТП с участием несовершеннолетнего. В аварии пострадали подросток и женщина-пассажир. Выяснилось, что ДТП случилось на 671 км автодороги А-370 из-за того, что 75-летняя водительница не уступила дорогу самосвалу.