Бабуля за рулем малолитражки не пропустила самосвал — подробности аварии в Приморье

Posted 26 июля, 07:51
Published 26 июля, 07:51
Modified 26 июля, 07:54
Updated 26 июля, 07:54
В Уссурийске полиция расследует серьезную аварию, в которой пострадал несовершеннолетний.
ДТП случилось на 671 километре автодороги А-370 «Хабаровск-Владивосток». На место происшествия сразу выехали специалисты полиции, скорой помощи и службы МЧС.
По предварительным данным, 75-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Vitz не уступила дорогу при повороте с второстепенной дороги и столкнулась с самосвалом Faw Jiefang.
В результате аварии пострадали водитель и пассажиры легковушки. Женщину-пассажира и 13-летнего подростка доставили в больницу.
Полиция проводит расследование на месте аварии для выяснения обстоятельств произошедшего. Назначены несколько проверок, по их результатам специалисты примут решение в соответствии с законом.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийске случилась серьезная авария с участием малолитражки и самосвала.