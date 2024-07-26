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Posted 26 июля, 07:51

Published 26 июля, 07:51

Modified 26 июля, 07:54

Updated 26 июля, 07:54

Появились подробности серьезного ДТП на трассе в районе Уссурийска в Приморье

Бабуля за рулем малолитражки не пропустила самосвал — подробности аварии в Приморье

26 июля 2024, 07:51
Фото: Изображение Midjourney.

Появились подробности серьезного ДТП на трассе в районе Уссурийска в Приморье

Сюжет
МЧС
Полиция в Уссурийске расследует ДТП с участием несовершеннолетнего. В аварии пострадали подросток и женщина-пассажир. Выяснилось, что ДТП случилось на 671 км автодороги А-370 из-за того, что 75-летняя водительница не уступила дорогу самосвалу.

В Уссурийске полиция расследует серьезную аварию, в которой пострадал несовершеннолетний.

ДТП случилось на 671 километре автодороги А-370 «Хабаровск-Владивосток». На место происшествия сразу выехали специалисты полиции, скорой помощи и службы МЧС.

По предварительным данным, 75-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Vitz не уступила дорогу при повороте с второстепенной дороги и столкнулась с самосвалом Faw Jiefang.

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры легковушки. Женщину-пассажира и 13-летнего подростка доставили в больницу.

Полиция проводит расследование на месте аварии для выяснения обстоятельств произошедшего. Назначены несколько проверок, по их результатам специалисты примут решение в соответствии с законом.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийске случилась серьезная авария с участием малолитражки и самосвала.

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