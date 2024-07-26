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Posted 26 июля, 07:52

Published 26 июля, 07:52

Modified 26 июля, 07:54

Updated 26 июля, 07:54

Арбузы из Спасского района оказались сладкими не смотря на дождливый сезон

«Дешевле и вкуснее»: Спасские арбузы традиционно покоряют Приморье

26 июля 2024, 07:52
Фото: 1MI.

Арбузы из Спасского района оказались сладкими не смотря на дождливый сезон

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В Приморском крае наступила арбузная пора. Дожди негативно отразились на урожае ягод, однако печальная тенденция не коснулась бахчевых. Сколько стоит сочный плод в Спасском районе? И вкусные ли они на самом деле? — разбирался корреспондент «Восток-Медиа».

Лето в самом разгаре, а значит началась пора арбузов. Специалисты рассказали, как правильно выбирать бахчевые. Но где же их лучше покупать в Приморье?

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Корреспондент «Восток-Медиа» побывал на рынке в Спасском районе, который славится не только сладкой клубникой, но и арбузами.

На торговых точках не оказалось крупных сочных ягод с зеленой кожурой. Однако продавцы заверили, что более мелкие ничуть не хуже больших.

Фото: vostokmedia.com

И действительно, арбузы оказались необычайно сладкими, несмотря на дождливую обстановку в муниципалитете.

«Я боялась, что с арбузами ситуация окажется такой же плачевной, как с клубникой, вишней и черешней. Местные жители опечалены ягодным урожаем в этом году. Тем не менее, бахчевые в этом году не подкачали», — отметила Ирина из Спасска-Дальнего.
Фото: vostokmedia.com

Четыре арбуза, общим весом около 15 килограмм, обошлись в 1 600 рублей. Судя по тому, какие цены были в начале лета, стоимость стала ниже. Более того, нередко местные плоды и вкуснее, и полезнее.

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