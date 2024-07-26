«Дешевле и вкуснее»: Спасские арбузы традиционно покоряют Приморье

Posted 26 июля, 07:52
Published 26 июля, 07:52
Modified 26 июля, 07:54
Updated 26 июля, 07:54
Лето в самом разгаре, а значит началась пора арбузов. Специалисты рассказали, как правильно выбирать бахчевые. Но где же их лучше покупать в Приморье?
Корреспондент «Восток-Медиа» побывал на рынке в Спасском районе, который славится не только сладкой клубникой, но и арбузами.
На торговых точках не оказалось крупных сочных ягод с зеленой кожурой. Однако продавцы заверили, что более мелкие ничуть не хуже больших.
И действительно, арбузы оказались необычайно сладкими, несмотря на дождливую обстановку в муниципалитете.
«Я боялась, что с арбузами ситуация окажется такой же плачевной, как с клубникой, вишней и черешней. Местные жители опечалены ягодным урожаем в этом году. Тем не менее, бахчевые в этом году не подкачали», — отметила Ирина из Спасска-Дальнего.
Четыре арбуза, общим весом около 15 килограмм, обошлись в 1 600 рублей. Судя по тому, какие цены были в начале лета, стоимость стала ниже. Более того, нередко местные плоды и вкуснее, и полезнее.