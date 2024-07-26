«Дорога как после бомбежки»: огромные пробки собираются на мосту в Приморье — фото

Posted 26 июля, 12:52
Published 26 июля, 12:52
Modified 26 июля, 12:57
Updated 26 июля, 12:57
В Приморском крае автомобилисты столкнулись не только с непогодой, но и со сложностями в виде бесчисленных ям на одном из участков трассы.
Более того, участников движения взволновал тот факт, что изувеченное дорожное покрытие образовалось на мосту.
Дорожные коллапсы, которые сковали проблемное место, можно назвать нескончаемыми.
«Я ехал рано утром, пробка была абсолютно такая же. Сейчас на часах восемь вечера, а машины тут так и едут „через час по чайной ложке“», — поведал один из водителей.
Жители региона надеются, что ситуация изменится в ближайшее время. Приморцы обеспокоены предстоящим августом, когда на дорогах увеличится трафик из-за хабаровских путешественников.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огромные пробки образовались на пути к морю в краевой столице.