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Posted 26 июля, 12:52

Published 26 июля, 12:52

Modified 26 июля, 12:57

Updated 26 июля, 12:57

Автомобилисты простаивают в пробках на мосту в плачевном состоянии в Приморье

«Дорога как после бомбежки»: огромные пробки собираются на мосту в Приморье — фото

26 июля 2024, 12:52
Фото: 1MI.

Автомобилисты простаивают в пробках на мосту в плачевном состоянии в Приморье

Сюжет
Мост
На участке автодороги Уссури собираются жуткие пробки из-за полуразрушенной дороги. Для водителей малолитражек путь по мостовому сооружению превратился в сущий ад.

В Приморском крае автомобилисты столкнулись не только с непогодой, но и со сложностями в виде бесчисленных ям на одном из участков трассы.

Более того, участников движения взволновал тот факт, что изувеченное дорожное покрытие образовалось на мосту.

Фото: vostokmedia.com

Дорожные коллапсы, которые сковали проблемное место, можно назвать нескончаемыми.

«Я ехал рано утром, пробка была абсолютно такая же. Сейчас на часах восемь вечера, а машины тут так и едут „через час по чайной ложке“», — поведал один из водителей.

Жители региона надеются, что ситуация изменится в ближайшее время. Приморцы обеспокоены предстоящим августом, когда на дорогах увеличится трафик из-за хабаровских путешественников.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огромные пробки образовались на пути к морю в краевой столице.

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