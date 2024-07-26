Двухлетний малыш выпал из окна седьмого этажа во Владивостоке

Posted 26 июля, 03:44
Published 26 июля, 03:44
Modified 26 июля, 03:46
Updated 26 июля, 03:46
В Приморье двухлетний малыш выпал из окна, полицейские начали проверку.
В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД Владивостока сообщили о том, что ребенок 2022 года рождения выпал из окна квартиры на седьмом этаже дома на улице Никифорова.
Малыш получил серьезные травмы, его госпитализировали. Сейчас ребенок в реанимации.
Полицейские проводят проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента. Семья пострадавшего малыша благополучная, на учете не состояла. По результатам проверки сотрудники полиции вынесут решение в соответствии с законом.
Чтобы избежать подобных трагических случаев, важно:
Ранее «Восток-Медиа» писало о падении ребенка из окна в Приморье.