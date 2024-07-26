vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июля, 03:44

Published 26 июля, 03:44

Modified 26 июля, 03:46

Updated 26 июля, 03:46

Двухлетний малыш выпал из окна седьмого этажа во Владивостоке

Двухлетний малыш выпал из окна седьмого этажа во Владивостоке

26 июля 2024, 03:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Семья
Ребенок выпал из окна квартиры на Никифорова во Владивостоке. Его госпитализировали с тяжелыми травмами, сейчас он в реанимации. Полиция начала проверку случившегося.

В Приморье двухлетний малыш выпал из окна, полицейские начали проверку.

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД Владивостока сообщили о том, что ребенок 2022 года рождения выпал из окна квартиры на седьмом этаже дома на улице Никифорова.

Малыш получил серьезные травмы, его госпитализировали. Сейчас ребенок в реанимации.

Полицейские проводят проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента. Семья пострадавшего малыша благополучная, на учете не состояла. По результатам проверки сотрудники полиции вынесут решение в соответствии с законом.

Чтобы избежать подобных трагических случаев, важно:

  • Не оставлять детей без присмотра;
  • Установить на окна специальные элементы защиты, например, решетки или замки;
  • Не держать окна и балконные двери открытыми;
  • Отодвинуть мебель подальше от окон, чтобы предотвратить случайные падения;
  • Не показывать детям, как открывать окна;
  • Держать детей подальше от открытых окон;
  • Объяснить детям опасность открытого окна;
  • Не допускать, чтобы дети опирались на москитную сетку.

Ранее «Восток-Медиа» писало о падении ребенка из окна в Приморье.

Читайте также:
Машины с мигалками и смятый автобус — подробности смертельной аварии в ПриморьеМаленький ребёнок выпал из окна в Приморском крае — прокуратура начала проверку«Один в реанимации»: мужчина без прав спровоцировал чудовищное ДТП в Приморье — фото
#Новости#Проверка#Владивосток#Законодательство#Профилактика#Семья#Полиция#Ребенок#Падение#Расследование#Травмы#Приморский край#Приморье#Происшествия#Госпитализация#Правила безопасности
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика