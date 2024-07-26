Двухлетний малыш выпал из окна седьмого этажа во Владивостоке

Сюжет Семья

Ребенок выпал из окна квартиры на Никифорова во Владивостоке. Его госпитализировали с тяжелыми травмами, сейчас он в реанимации. Полиция начала проверку случившегося.

В Приморье двухлетний малыш выпал из окна, полицейские начали проверку. В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД Владивостока сообщили о том, что ребенок 2022 года рождения выпал из окна квартиры на седьмом этаже дома на улице Никифорова. Малыш получил серьезные травмы, его госпитализировали. Сейчас ребенок в реанимации. Полицейские проводят проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента. Семья пострадавшего малыша благополучная, на учете не состояла. По результатам проверки сотрудники полиции вынесут решение в соответствии с законом. Чтобы избежать подобных трагических случаев, важно: Не оставлять детей без присмотра;

Установить на окна специальные элементы защиты, например, решетки или замки;

Не держать окна и балконные двери открытыми;

Отодвинуть мебель подальше от окон, чтобы предотвратить случайные падения;

Не показывать детям, как открывать окна;

Держать детей подальше от открытых окон;

Объяснить детям опасность открытого окна;

Не допускать, чтобы дети опирались на москитную сетку. Ранее «Восток-Медиа» писало о падении ребенка из окна в Приморье. Читайте также: Машины с мигалками и смятый автобус — подробности смертельной аварии в Приморье Маленький ребёнок выпал из окна в Приморском крае — прокуратура начала проверку «Один в реанимации»: мужчина без прав спровоцировал чудовищное ДТП в Приморье — фото