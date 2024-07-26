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Posted 26 июля, 12:21

Published 26 июля, 12:21

Modified 26 июля, 12:24

Updated 26 июля, 12:24

«Это конец света?»: бескрайняя тьма поглощает небо во Владивостоке — видео

26 июля 2024, 12:21

Поглощающая тьма окутала небо в Приморье

Сюжет
Погода
Невероятно темное небо изумило жителей Владивостока. Взволнованные опасными осадками приморцы теперь озадачены тем, почему небеса затянул беспросветный мрак…

Чарующее и в то же время устрашающее зрелище наблюдали горожане краевой столицы поздно вечером. Обеспокоенные погодной обстановкой в регионе владивостокцы задались вопросом: что за мгла нависла над городом?

Фото: vostokmedia.com

Издалека показалось, что небо вот-вот полностью поглотит темнота. Приблизившись к Владивостоку, очевидцы увидели контраст более отчетливо.

Видео: vostokmedia.com.

Чем обернется завораживающее творение природы — неизвестно. Остается надеяться, что пугающая небесная тьма не усугубит погодную ситуацию в Приморье.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице объявлен режим повышенной готовности из-за надвигающихся осадков.

Внимание горожанам: режим повышенной готовности введен во Владивостоке
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