«Это конец света?»: бескрайняя тьма поглощает небо во Владивостоке — видео

Posted 26 июля, 12:21
Published 26 июля, 12:21
Modified 26 июля, 12:24
Updated 26 июля, 12:24
Чарующее и в то же время устрашающее зрелище наблюдали горожане краевой столицы поздно вечером. Обеспокоенные погодной обстановкой в регионе владивостокцы задались вопросом: что за мгла нависла над городом?
Издалека показалось, что небо вот-вот полностью поглотит темнота. Приблизившись к Владивостоку, очевидцы увидели контраст более отчетливо.
Чем обернется завораживающее творение природы — неизвестно. Остается надеяться, что пугающая небесная тьма не усугубит погодную ситуацию в Приморье.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице объявлен режим повышенной готовности из-за надвигающихся осадков.