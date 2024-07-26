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Posted 26 июля, 06:47

Published 26 июля, 06:47

Modified 30 июля, 23:55

Updated 30 июля, 23:55

Как выбрать арбузы и дыни рассказали жителям Приморского края

«Гладкий и ровный»: как выбрать сладкие плоды в Приморье? — советы экспертов

26 июля 2024, 06:47
Фото: 1MI.

Как выбрать арбузы и дыни рассказали жителям Приморского края

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В Приморье наступил сезон крупных и невероятно сладких плодов, — арбузов и дынь. Как правильно выбрать спелые бахчевые? — узнаете в материале «Восток-Медиа».

Летом в Приморье происходит сладостный «круговорот». В начале сезона жители региона лакомились клубникой, затем малиной и другими огородными изысками. Сейчас настало время арбузов и дынь.

И, как правило, приморцы с обожанием ждут творения местных производителей, зная, что свое и слаще, и натуральнее. Как же сделать правильный выбор у прилавка? Об этом рассказали в Новых известиях.

Фото: 1MI

Идеальная дыня — какая она?

  • Хвостик сухой и коричневый;
  • Кожура гладкая и без дефектов;
  • Запах сладкий;
  • Глухой звук при постукивании (в противном случае рискуете купить перезрелый или недоспевший товар);

Как выбрать лучший арбуз?

  • Ровный цвет кожуры, без вкраплений плесени;
  • В запахе преобладают свежие травянистые нотки;
  • Метод «постукивания» сработает, как и с дынями;

Где и когда лучше приобретать дары природы?

Не покупайте арбузы и дыни в придорожных лавках. За такими товарами лучше ходить на проверенные рынки или в магазины.

Важно отметить, что торопиться с покупкой долгожданных вкусняшек не стоит. Ведь в начале лета, чаще всего, плоды обладают нитратами, в отличие от тех, которые появляются на торговых точках в более позднее время.

Фото: 1MI

Вкусно, но иногда вредно

Перед употреблением важно проверить реакцию организма на арбузы и дыни. Если появилась тошнота или диарея, то лучше воздержаться от поедания плодов.

Также специалисты назвали дозу, которую допустимо съедать ежедневно, — 200 — 300 граммов дыни и 1 килограмм арбуза. Такие меры являются полезными для здоровья.

Эксперты не рекомендуют доедать бахчевые до корки и советуют мыть плоды с мылом перед употреблением.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что первые арбузы стоили баснословных денег в Приморье.

Стоимость арбузов взлетела до 1,3 тыс. рублей в Приморье
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