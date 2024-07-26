«Гладкий и ровный»: как выбрать сладкие плоды в Приморье? — советы экспертов

Posted 26 июля, 06:47
Published 26 июля, 06:47
Modified 30 июля, 23:55
Updated 30 июля, 23:55
Летом в Приморье происходит сладостный «круговорот». В начале сезона жители региона лакомились клубникой, затем малиной и другими огородными изысками. Сейчас настало время арбузов и дынь.
И, как правило, приморцы с обожанием ждут творения местных производителей, зная, что свое и слаще, и натуральнее. Как же сделать правильный выбор у прилавка? Об этом рассказали в Новых известиях.
Не покупайте арбузы и дыни в придорожных лавках. За такими товарами лучше ходить на проверенные рынки или в магазины.
Важно отметить, что торопиться с покупкой долгожданных вкусняшек не стоит. Ведь в начале лета, чаще всего, плоды обладают нитратами, в отличие от тех, которые появляются на торговых точках в более позднее время.
Перед употреблением важно проверить реакцию организма на арбузы и дыни. Если появилась тошнота или диарея, то лучше воздержаться от поедания плодов.
Также специалисты назвали дозу, которую допустимо съедать ежедневно, — 200 — 300 граммов дыни и 1 килограмм арбуза. Такие меры являются полезными для здоровья.
Эксперты не рекомендуют доедать бахчевые до корки и советуют мыть плоды с мылом перед употреблением.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что первые арбузы стоили баснословных денег в Приморье.