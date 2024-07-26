Хочешь на сушу — форсируй реку: экстремальные переправы появились в Приморье — видео

Пробиваться с отдыха обратно в город или добираться из одного села в другое в Приморье стало ещё сложнее. Через реку Милорадовку можно перебраться только форсируя её русло.

Некоторые экстремалы на джипах к такому уже привыкли, но для водителей городских легковушек переправа кажется настоящим адом.