Хочешь на сушу — форсируй реку: экстремальные переправы появились в Приморье — видео

Posted 26 июля, 04:19
Published 26 июля, 04:19
Modified 26 июля, 04:21
Updated 26 июля, 04:21
Пробиваться с отдыха обратно в город или добираться из одного села в другое в Приморье стало ещё сложнее. Через реку Милорадовку можно перебраться только форсируя её русло.
Некоторые экстремалы на джипах к такому уже привыкли, но для водителей городских легковушек переправа кажется настоящим адом.
Автомобилисты сняли свои приключения на видео, кадры появились в сети.
Уже с первого взгляда можно сказать, что приключение очень опасное — одно неверное движение, и машину может снести мощный поток.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что под мостом смыло плиты в Приморье.