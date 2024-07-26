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Posted 26 июля, 04:19

Published 26 июля, 04:19

Modified 26 июля, 04:21

Updated 26 июля, 04:21

Выбираться из некоторых районов приходится через русла рек в Приморском крае

Хочешь на сушу — форсируй реку: экстремальные переправы появились в Приморье — видео

26 июля 2024, 04:19
Фото: Изображение Midjourney.

Выбираться из некоторых районов приходится через русла рек в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Дорога на «большую землю» в Приморье теперь лежит через бурную реку. Чтобы выбраться из плена стихии и добраться до пункта назначения, людям приходится форсировать реку на машинах.

Пробиваться с отдыха обратно в город или добираться из одного села в другое в Приморье стало ещё сложнее. Через реку Милорадовку можно перебраться только форсируя её русло.
Некоторые экстремалы на джипах к такому уже привыкли, но для водителей городских легковушек переправа кажется настоящим адом.

Автомобилисты сняли свои приключения на видео, кадры появились в сети.

Уже с первого взгляда можно сказать, что приключение очень опасное — одно неверное движение, и машину может снести мощный поток.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что под мостом смыло плиты в Приморье.

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#Общество#Видео#Безопасность#Автомобилисты#Река#Машины#Стихия#Наводнение#Приморский край#Приморье#Переправа
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