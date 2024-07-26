Поймать волну: где покататься на сапе в Приморье?

Posted 26 июля, 02:37
Published 26 июля, 02:37
Modified 26 июля, 02:37
Updated 26 июля, 02:37
Вид спорта стал популярен с начала 2000-х годов и с каждым годом его популярность только растёт. SUP-сёрфинг достаточно универсален: он подойдёт как опытным пловцам, так и новичкам. Для того, чтобы плавать на сапе не нужно много учиться, достаточно буквально 15 минут, чтобы овладеть сёрф-доской. Помимо этого, вид спорта снимает стресс, улучшает осанку и координирует кровообращение. Сап-сёрфинг — это, своего рода, занятия аэробикой — он улучшает дыхание и тренирует выносливость.
А вот интересные места, где можно заняться этим видом спорта:
Маяк Токаревская Кошка — это одно из самых популярных мест во Владивостоке как среди местных жителей, так и среди туристов. Доехать до мыса Токаревского можно на машине.
С маяка открывается панорамный вид на красивые пейзажи, бухту Золотой Рог и одно из главных достоинств Владивостока — Золотой мост. А зимой, когда снижается морское сообщение, сюда приплывают ларги, которые довольно доброжелательно настроены к людям. Поэтому место пользуется популярностью как в летний, так и в зимний период.
Бухта Парис — это настоящая жемчужина Приморья, скрытая от людских глаз в уютном уголке побережья. Своей красотой и спокойствием она манит любителей природы и покорителей водных просторов. Именно здесь сапбординг обретает особую прелесть.
Чистейшая вода, бескрайние пляжи, горы — весь этот пейзаж просто не может оставить никого равнодушным. Ещё бухта Парис защищена от сильных ветров, поэтому вода здесь обычно спокойная, идеальная для новичков и тех, кто просто хочет насладиться плаванием и окружающей красотой. Также здесь можно найти несколько интересных маршрутов для плавания на сапе. Например, проплыть вдоль берега, посетить остров в центре бухты или даже добраться до соседних заливов.
Бухта Парис расположилась между мысом Балка и мысом Житкова. В бухте высокие скалистые берега, ее окружают сосновые склоны, а сама она защищена от ветров и волн, что делает её доступной для плавания даже новичкам.
А небольшая глубина и прозрачная вода в этой бухте позволяет наблюдать за подводным миром прямо с борда, что дарит невероятные ощущения и незабываемые впечатления.
Маяк Басаргина — это ещё одно живописное место во Владивостоке, которое стало магнитом для туристов. Территория возле полуострова Басаргина — это секретный военный объект, поэтому добраться туда не так и просто. До маяка можно добраться только по воде, а сапборд становится идеальным вариантом для такого морского «путешествия».
Пейзажи на Басаргина тоже завораживают своей красотой. Маяк расположен на скалистом мысе, который круто спускается к морю. Скалы покрыты сосновыми лесами, что делает пейзаж еще более живописным.
Самое популярное место среди сапбордистов — это, конечно, мыс Тобизина. Мыс влюбляет в себя с первого взгляда бирюзовой гладью воды, шелковистым песком, величественными обрывами и невероятной красоты природой. В полный штиль плавать здесь на сапе — это буквально рай на Земле.
Добраться до мыса Тобизина можно на машине. Мыс находится на Русском острове, в 20 минутах езды от Приморского океанариума.
Если вы не приобрели свой сапборд, а покататься очень хочется, у вас есть несколько вариантов: взять сап в аренду, либо записаться на тур через специальные агентства.
В аренду сапборд можно взять в нескольких местах:
— Ул. Токаревская Кошка, 1, ТЦ Надежда, ул. Сабанеева, 15 — 600-800 руб./день;
— Ул. Фадеева, 47, стр. 27 — 700–1000 руб./день;
— Ул. Всеволода Сибирцева, 109 — 1000 руб./день + залог 3000 рублей;
— Ул. Коммунаров, 30 — 1400 руб./день + залог 3000 рублей;
— Ул. Пр-кт Партизанский, 28 — 1000-1200 руб./день.