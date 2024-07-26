Пять полезных советов дали туристам Приморья

Posted 26 июля, 10:11
Published 26 июля, 10:11
Modified 26 июля, 10:11
Updated 26 июля, 10:11
Приморье — это уникальное место для путешествий, но, отправляясь в поездку, важно помнить о финансовой доступности и возможности связи. Почта России предоставляет широкий спектр услуг, которые могут быть полезны каждому туристу.
1. Решение финансовых вопросов: В отдаленных районах не всегда возможно расплатиться банковской картой. Почтовые отделения предлагают возможность снять наличные с карты, просто приложив её к POS-терминалу. Если вы потеряли телефон или карту, не паникуйте — можно попросить родных отправить денежный перевод. На почте также доступны телефон и интернет для связи с близкими.
2. Оплата штрафов в поездке: Если вы получили штраф за неправильную парковку или превышение скорости, но не можете найти стабильный интернет, посетите любое почтовое отделение. Здесь можно оплатить штрафы ГИБДД по номеру постановления, водительского удостоверения или СТС, получив при этом 50% скидку, если сделать это в течение 20 дней.
3. Всегда быть на связи: Телефон становится незаменимым помощником в путешествии. Если вам нужно пополнить счёт, а доступа к интернету нет, загляните в почтовое отделение. Операторы помогут вам оплатить мобильную связь и даже приобрести новую SIM-карту.
4. Купить необходимые продукты и товары: В удалённых местах не всегда найдутся крупные магазины. Однако отделения Почты России есть практически везде, и они предлагают широкий ассортимент товаров — от продуктов питания до средств гигиены. Оплатить покупки можно как наличными, так и банковской картой.
5. Путешествовать налегке: Не обязательно тащить все покупки с собой — сувениры и другие вещи можно отправить посылкой из ближайшего почтового отделения. Это позволит освободить место в багаже и сделать путешествие более комфортным.