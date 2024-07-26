Пять полезных советов дали туристам Приморья

1. Решение финансовых вопросов: В отдаленных районах не всегда возможно расплатиться банковской картой. Почтовые отделения предлагают возможность снять наличные с карты, просто приложив её к POS-терминалу. Если вы потеряли телефон или карту, не паникуйте — можно попросить родных отправить денежный перевод. На почте также доступны телефон и интернет для связи с близкими.