Сама себя застрелила — нечаянно: суд рассмотрит особое дело в Приморском крае

Posted 26 июля, 07:36
Published 26 июля, 07:36
Modified 26 июля, 07:38
Updated 26 июля, 07:38
В пресс-службе прокуратуры Приморского края рассказали: директор стрелкового клуба в посёлке Тавричанка, выражаясь официальным языком, совершил преступление по статье 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
Суть дела такова: как выяснило следствие, в июле 2023 года обвиняемый, не имея разрешения на предоставление услуг по стрельбе за денежное вознаграждение, спокойно и не задумываясь передал личный пистолет Grand Power T11-F посетительнице стрелкового клуба — иностранной туристке. При этом он никак не разъяснил женщине правила безопасного обращения с оружием.
И случилась трагедия. Молодая женщина (1988 года рождения), постреляв по мишеням, затем решила изучить оружие повнимательнее. И — направила его на себя, неосторожно нажав спусковой крючок. Итог? Сама себе женщина причинила пулевое ранение грудной клетки — а это тяжкий вред здоровью.
Теперь дело незадачливого «оружейного магната» рассмотрит Надеждинский районный суд.
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