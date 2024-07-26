Сама себя застрелила — нечаянно: суд рассмотрит особое дело в Приморском крае

Суть дела такова: как выяснило следствие, в июле 2023 года обвиняемый, не имея разрешения на предоставление услуг по стрельбе за денежное вознаграждение, спокойно и не задумываясь передал личный пистолет Grand Power T11-F посетительнице стрелкового клуба — иностранной туристке. При этом он никак не разъяснил женщине правила безопасного обращения с оружием.