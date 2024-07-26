«Сайлент-Хилл» (18+) на трассе: ДТП в тумане парализовало дорогу в Приморье — фото

Posted 26 июля, 06:49
Published 26 июля, 06:49
Modified 26 июля, 06:51
Updated 26 июля, 06:51
Из-за ДТП во Владивостоке начала собираться длинная пробка. Три автомобиля столкнулись на объездной в районе съезда на Дальхимпром. Инцидент произошел на левой полосе в направлении города.
По словам очевидцев, на место быстро приехала машина ДПС. Инспектор помогал водителям разобраться в случившемся.
О пострадавших не сообщалось, на камеру попали только притертые и побитые авто. За местом аварии затор, ситуацию осложняет то, что его конец появляется в густом тумане слишком неожиданно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как универсал пострадал от поваленного дерева в Приморье.