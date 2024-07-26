vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июля, 06:49

Published 26 июля, 06:49

Modified 26 июля, 06:51

Updated 26 июля, 06:51

Длинная пробка образовалась в тумане из-за аварии на объездной в Приморском крае

«Сайлент-Хилл» (18+) на трассе: ДТП в тумане парализовало дорогу в Приморье — фото

26 июля 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney.

Длинная пробка образовалась в тумане из-за аварии на объездной в Приморском крае

Сюжет
ДПС
Масштабная пробка собралась на объездной в сторону города. По словам очевидцев, причина затора — дорожно-транспортное происшествие перед поворотом к Дальхимпрому.

Из-за ДТП во Владивостоке начала собираться длинная пробка. Три автомобиля столкнулись на объездной в районе съезда на Дальхимпром. Инцидент произошел на левой полосе в направлении города.

По словам очевидцев, на место быстро приехала машина ДПС. Инспектор помогал водителям разобраться в случившемся.

О пострадавших не сообщалось, на камеру попали только притертые и побитые авто. За местом аварии затор, ситуацию осложняет то, что его конец появляется в густом тумане слишком неожиданно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как универсал пострадал от поваленного дерева в Приморье.

Универсал превратился в седан от удара стволом дерева в Приморье — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Массовая авария заблокировала въезд в город во Владивостоке — фото«Наглухо встали»: ДТП с автобусом заблокировало дорогу в Приморье — видео«Здесь живы?»: несколько авто превратились в металлолом на трассе в Приморье — видео
#Новости#Владивосток#ДПС#Пробка#Приморский край#ДТП#Город#Авария#Очевидцы#Пострадавшие#Приморье#Происшествия#Камера#Дальхимпром#Туман
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика