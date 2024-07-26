Страдает не только Приморье: смерчи и жуткие ливни ударили по всей России — фото

Posted 26 июля, 07:50
Published 26 июля, 07:50
Modified 30 июля, 23:57
Updated 30 июля, 23:57
На край обрушился мощный циклон. Более того, совсем скоро регион окажется во власти отголосков тайфуна «Гаеми». Однако непогода господствует не только в Приморье, но и в других субъектах России, о чем рассказало издание Новые известия.
Южные курорты страны тоже ожидают сильные порывы ветра, не исключены смерчи и подтопления из-за сильных дождей.
В Крыму и Кранодарском крае прогнозируются ливни, грозы, грады и шквалистый ветер. Городские службы находятся в «боеготовности». В Анапе спасатели предупредили местное население о вероятности формирования смерчей на море. Более того, недавно атмосферный вихрь наблюдали в море возле Ялты и в полях около Черноморского.
Высокая температура воды, 27 — 28 градусов, обеспечивает конвекцию, тем самым усиливая дожди. Такая обстановка провоцирует образование смерчей.
Столица тоже оказалась во власти опасной непогоды. В Москве вновь ожидаются сильный ветер и интенсивные дожди.
На следующей неделе синоптическая ситуация в Москве изменится, как и в Приморье, — прогнозируются понижение температур и прекращение осадков.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Борис Кубай обнародовал судьбу «Гаеми» на территории Приморского края.