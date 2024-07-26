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Posted 26 июля, 08:44

Published 26 июля, 08:44

Modified 26 июля, 08:44

Updated 26 июля, 08:44

В этот раз не штраф: шестой заезд пьяного водителя в Приморье закончился смертью

В этот раз не штраф: шестой заезд пьяного водителя в Приморье закончился смертью

26 июля 2024, 08:44
Фото: 1MI.
Сюжет
УМВД
В результате ДТП на трассе «Артём-Находка-Порт Восточный» погиб пассажир, находившийся в автомобиле под управлением нетрезвого водителя, который ранее уже неоднократно нарушал правила дорожного движения.

Сегодня днём в Шкотовском округе произошла трагическая авария, унесшая жизнь 42-летнего пассажира. 44-летний водитель автомобиля Toyota Premio, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в леера, после чего вылетел с проезжей части.

По информации УМВД по Приморью, в результате столкновения один из пассажиров получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. Второй пассажир, также 44-летний мужчина, был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Следствие установило, что водитель уже шесть раз за текущий год нарушал правила дорожного движения. В отношении него возбуждено уголовное дело, и ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

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