Юрий Трутнев: Благодаря ВЭФ Приморье стало центром притяжения мирового сообщества

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что то внимание, которое уделяет федеральный центр Приморью, отражает концепция форума ВЭФ — «Приморье — маяк на карте России». Край действительно, стал центром притяжения и «маяком» российской экономики в АТР. Это подтверждают результаты рабочего визита полпреда президента Юрия Трутнева во Владивосток. Государственный деятель принял участие в заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству Дальневосточного округа России и Северо-Востока Китая. Также Юрий Петрович провел совещания, направленные на развитие Дальнего Востока, в том числе по подготовке и проведению ВЭФ в сентябре 2024 года. Также политик встретился с инвесторами и осмотрел ряд объектов.