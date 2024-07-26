Юрий Трутнев: Благодаря ВЭФ Приморье стало центром притяжения мирового сообщества

Posted 25 июля, 23:35
Published 25 июля, 23:35
Modified 25 июля, 23:35
Updated 25 июля, 23:35
В течение четырех дней, с 3 по 6 сентября Владивосток станет главным центром притяжения стран Азиатско-Тихоокеанского региона — усиление международного взаимодействия и развитие регионов Дальнего Востока станут главными темами девятого Восточного экономического форума.
«Восточный экономический форум традиционно является площадкой для обсуждения ключевых тем всестороннего развития не только Дальнего Востока и российской Арктики, но и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Среди прочего, участники форума — представители органов власти, предпринимательского и экспертного сообществ — обсудят такие вопросы, как народосбережение, повышение качества и уровня жизни, подготовка кадров и модернизация инфраструктуры. Особое внимание будет уделено вопросам дальнейшего укрепления международного взаимодействия в свете растущей роли государств Юго-Восточной Азии в экономике многополярного мира», — отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.
Форум имеет для дальневосточного макрорегиона большое значение — по оценкам специалистов, миллионные инвестиции пришли на Дальний Восток благодаря ВЭФ. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что Приморье, как место проведения форума, стало центром притяжения мирового сообщества.
«Ежегодно на ВЭФ приезжают тысячи людей из десятков стран мира. Вектор внешнеэкономических отношений России повернут на Восток, а форум проводится в самом его центре, в сердце Азиатско-Тихоокеанского региона», — подчеркнул Юрий Трутнев.
Современные вызовы, меняющиеся мировые экономические тенденции, угрозы безопасности диктуют свои условия, и все больше стран объединяются в стремлении сохранить свой суверенитет, в том числе технологический. Ранее Юрий Трутнев озвучил, что в список предлагаемых в повестку тем включены технологии будущего, развитие транспортной инфраструктуры, модернизация энергетических систем.
«Мы хотим посвятить этот форум технологиям будущего. Новые разработки дают дополнительные возможности для интенсивного развития экономики и социальной сферы и способствуют формированию технологического суверенитета нашей страны. Я уверен в том, что стране нельзя отставать в технологиях в сегодняшней мировой ситуации, когда отношения между странами уже переходят более всего в режим применения силы», — подчеркнул полпред.
При этом Дальний Восток в целом и Приморье в частности играет роль площадки, на которой будут оценены сильные и слабые аспекты технологического развития России. И это даст возможность определить направления дальнейшей работы и определит в ней роль макрорегиона.
В числе других тем ВЭФ-2024 полпред назвал развитие транспортной инфраструктуры и расширение железнодорожного Восточного полигона, от работы которого на данный момент зависит экономика страны. Кроме того, по словам Трутнева, еще одним важным вопросом для обсуждения в ходе форума будет развитие энергетики и создание новых генерирующих мощностей.
Напомним, Восточный экономический форум-2024 пройдет на площадке кампуса ДВФУ во Владивостоке. Деловую повестку форума дополнит фестиваль «Владивостокские сезоны» и спортивная программа. Традиционно будет организована выставка «Улица Дальнего Востока», где посетители смогут познакомиться с культурным, экономическим и инновационным потенциалом дальневосточных регионов. В стартовый день ВЭФ пройдет II Международный форум «День сокола».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что то внимание, которое уделяет федеральный центр Приморью, отражает концепция форума ВЭФ — «Приморье — маяк на карте России». Край действительно, стал центром притяжения и «маяком» российской экономики в АТР. Это подтверждают результаты рабочего визита полпреда президента Юрия Трутнева во Владивосток. Государственный деятель принял участие в заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству Дальневосточного округа России и Северо-Востока Китая. Также Юрий Петрович провел совещания, направленные на развитие Дальнего Востока, в том числе по подготовке и проведению ВЭФ в сентябре 2024 года. Также политик встретился с инвесторами и осмотрел ряд объектов.