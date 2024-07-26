Зоозащитники из РЕТА потребовали запретить конный спорт на Олимпиаде

Примечательно, что радикальные действия PETA вызвали неоднозначные реакции: в Великобритании их приравнивают к неонацистам, а в США называют «официальными» террористами. Даже среди других зоозащитных организаций есть вопросы к PETA. Так, 12 лет назад стало известно, что в приюте при штаб-квартире PETA за многие годы усыпили около 27 тысяч животных, что составляло 95% от всех поступивших, из них 84% были усыплены в течение суток. Представитель организации Аманда Шинке тогда заявила, что эвтаназия — это якобы проявление любви к животным, которых больше никто не любит.