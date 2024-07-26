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Posted 26 июля, 09:48

Published 26 июля, 09:48

Modified 26 июля, 09:48

Updated 26 июля, 09:48

Зоозащитники из РЕТА потребовали запретить конный спорт на Олимпиаде

Зоозащитники из РЕТА потребовали запретить конный спорт на Олимпиаде

26 июля 2024, 09:48
Фото: 1MI.
Зоозащитная организация PETA обратилась к Международному олимпийскому комитету с требованием исключить конный спорт из олимпийской программы. Активисты напомнили о скандале, связанном с трехкратной олимпийской чемпионкой Шарлоттой Дюжарден, отстраненной за жестокое обращение с лошадьми.

Как пишет newkhakasiya.online, зоозащитники уже давно выражали обеспокоенность по поводу обращения с лошадьми, однако сейчас они настаивают на полном исключении конного спорта из Олимпиады.

Примечательно, что радикальные действия PETA вызвали неоднозначные реакции: в Великобритании их приравнивают к неонацистам, а в США называют «официальными» террористами. Даже среди других зоозащитных организаций есть вопросы к PETA. Так, 12 лет назад стало известно, что в приюте при штаб-квартире PETA за многие годы усыпили около 27 тысяч животных, что составляло 95% от всех поступивших, из них 84% были усыплены в течение суток. Представитель организации Аманда Шинке тогда заявила, что эвтаназия — это якобы проявление любви к животным, которых больше никто не любит.

В России PETA менее активна, но иногда привлекает внимание громкими заявлениями. Например, организация обращалась к Владимиру Путину с просьбой запретить употребление мяса в стране.

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