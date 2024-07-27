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Posted 27 июля, 03:57

Published 27 июля, 03:57

Modified 27 июля, 03:59

Updated 27 июля, 03:59

Популярный курортный поселок утонул в Приморье

Андреевка страдает от воды — люди перелезают через переливы по забору — видео

27 июля 2024, 03:57
Фото: Изображение Midjourney.

Популярный курортный поселок утонул в Приморье

Сюжет
Машины
Постоянные дожди превратили приморский курортный поселок в Венецию, заставив местных жителей и отдыхающих передвигаться через воду по забору. По словам жителей, такие переливы там уже второй год подряд.

Дожди превратили приморский курортный поселок в Венецию местного розлива. Огромный перелив не высыхает уже очень давно. Проверяет на прочность машины и нервы водителей и мучает пешеходов — проехать можно только по бампер в воде, пройти — «крабиком» по забору. Только так местные теперь и передвигаются. Отдыхающие думают, что проблема временная, но на самом деле перелив уже стал практически вечным — второй год он почти не пересыхает.

Местные жители поделились с корреспондентом «Восток-Медиа» видео. По их словам, это — еще «цветочки».

Видео: от жителей поселка. vostokmedia.com.

Когда ставшее привычным для обитателей поселка наводнение закончится, не знает никто. Напряжение не спадает — в округе ожидается подъем уровня воды в реках.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на юг Приморья прибыла группа спасателей.

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