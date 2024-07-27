Дорогой внедорожник утонул по дороге на пляж в Приморском крае — видео

Джип проиграл стихии в Приморском крае

Сюжет Ливни

Автомобилист рискнул сунуться на затопленную дорогу и увяз. Машина стоит в воде по самые окна, ничего сделать с этим водитель не может. Поездка на пляж закончилась, не успев начаться.