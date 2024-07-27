Дорогой внедорожник утонул по дороге на пляж в Приморском крае — видео

Posted 27 июля, 08:00
Published 27 июля, 08:00
Modified 27 июля, 08:02
Updated 27 июля, 08:02
В Хасанском районе из-за сильных ливней дороги превратились в потоки воды. Несмотря на рекомендации МЧС оставаться дома, все же нашлись отважные отпускники, которые решились отправиться на пляж по дорогам-рекам.
Для некоторых путешествие в итоге стало неожиданным испытанием — дорогой внедорожник не смог выехать из потока и застрял в воде по окна.
«Вот дорога на базу. Это была дорога. Пляж вон там», — рассказал один из отдыхающих.
Видео появилось в сети.
«Надеюсь, он гидроудар не поймал…»;
«Правее надо было взять. Там легковушка проехать могла бы, а тут он джип засадил», — пишут жители Приморья в новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о мощном потоке, который перегородил жителям Андреевки дорогу на «большую землю».