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Posted 27 июля, 08:00

Published 27 июля, 08:00

Modified 27 июля, 08:02

Updated 27 июля, 08:02

Джип проиграл стихии в Приморском крае

Дорогой внедорожник утонул по дороге на пляж в Приморском крае — видео

27 июля 2024, 08:00
Фото: 1MI.

Джип проиграл стихии в Приморском крае

Сюжет
Ливни
Автомобилист рискнул сунуться на затопленную дорогу и увяз. Машина стоит в воде по самые окна, ничего сделать с этим водитель не может. Поездка на пляж закончилась, не успев начаться.

В Хасанском районе из-за сильных ливней дороги превратились в потоки воды. Несмотря на рекомендации МЧС оставаться дома, все же нашлись отважные отпускники, которые решились отправиться на пляж по дорогам-рекам.

Для некоторых путешествие в итоге стало неожиданным испытанием — дорогой внедорожник не смог выехать из потока и застрял в воде по окна.

«Вот дорога на базу. Это была дорога. Пляж вон там», — рассказал один из отдыхающих.

Видео появилось в сети.

«Надеюсь, он гидроудар не поймал…»;
«Правее надо было взять. Там легковушка проехать могла бы, а тут он джип засадил», — пишут жители Приморья в новых медиа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мощном потоке, который перегородил жителям Андреевки дорогу на «большую землю».

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