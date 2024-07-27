Пару миллионов рублей уничтожили в считанные минуты в Приморье — видео

Камера видеонаблюдения запечатлела вандализм на остановке в Приморском крае

Сюжет Вандализм

Во Владивостоке на камеру видеонаблюдения попал вандал, разгромивший «умную» остановку. Орудовал он на улице Маковского в пригороде.