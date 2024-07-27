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Posted 27 июля, 05:55

Published 27 июля, 05:55

Modified 27 июля, 06:15

Updated 27 июля, 06:15

Пару миллионов рублей уничтожили в считанные минуты в Приморье — видео

27 июля 2024, 05:55

Камера видеонаблюдения запечатлела вандализм на остановке в Приморском крае

Сюжет
Вандализм
Во Владивостоке на камеру видеонаблюдения попал вандал, разгромивший «умную» остановку. Орудовал он на улице Маковского в пригороде.

Во Владивостоке вандал вышел из себя и разгромил павильон «умной» остановки, все произошедшее сняла камера видеонаблюдения.

На остановке общественного транспорта «Дом ветеранов» на Маковского в пригороде Владивостока неопознанный индивидуум по неясным причинам разрушил световой блок кабинки остановки.

За преднамеренное повреждение или уничтожение городского имущества ему может грозить тюремное заключение и крупный штраф.

Ранее «Восток-Медиа» писало о вандалах на дорогой машине, которые посчитали, что могут позволить себе все.

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