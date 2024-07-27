Пару миллионов рублей уничтожили в считанные минуты в Приморье — видео

Posted 27 июля, 05:55
Published 27 июля, 05:55
Modified 27 июля, 06:15
Updated 27 июля, 06:15
Во Владивостоке вандал вышел из себя и разгромил павильон «умной» остановки, все произошедшее сняла камера видеонаблюдения.
На остановке общественного транспорта «Дом ветеранов» на Маковского в пригороде Владивостока неопознанный индивидуум по неясным причинам разрушил световой блок кабинки остановки.
За преднамеренное повреждение или уничтожение городского имущества ему может грозить тюремное заключение и крупный штраф.
Ранее «Восток-Медиа» писало о вандалах на дорогой машине, которые посчитали, что могут позволить себе все.