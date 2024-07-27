Промозглый ад: ливни и холода хозяйничают в Приморье

Posted 26 июля, 23:46
Published 26 июля, 23:46
Modified 26 июля, 23:48
Updated 26 июля, 23:48
В ночь осадки выпали на большей части территории Приморья, зона дождя переместилась на северные районы. Утром жителей края встретили красные рассветы и туман, теперь дожди продолжаются, временами становятся очень сильными, уже выпало значительное количество осадков, и дождь все продолжает идти.
На данный момент полярный фронт не усиливается, но и не ослабевает — идут умеренные дожди. Погода в Приморье все-таки лучше, чем в прошлый раз, когда фронт проник на Юго-Восток края.
Днем в субботу в крае ожидается дождь, временами сильный, после полудня погода улучшится.
Далее полярный фронт переместится на восток, в любой момент он может усилиться.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что на территории Приморского края объявлено предупреждение №1.