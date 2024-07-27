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Posted 26 июля, 23:46

Published 26 июля, 23:46

Modified 26 июля, 23:48

Updated 26 июля, 23:48

Похолодание принесли дожди в Приморский край

Промозглый ад: ливни и холода хозяйничают в Приморье

26 июля 2024, 23:46
Фото: Изображение Midjourney.

Похолодание принесли дожди в Приморский край

Сюжет
Погода
В Приморье властвует холодный фронт, он навис над территорией края и принес ливни и похолодание. Ждать ли жителям края просветления?

В ночь осадки выпали на большей части территории Приморья, зона дождя переместилась на северные районы. Утром жителей края встретили красные рассветы и туман, теперь дожди продолжаются, временами становятся очень сильными, уже выпало значительное количество осадков, и дождь все продолжает идти.

На данный момент полярный фронт не усиливается, но и не ослабевает — идут умеренные дожди. Погода в Приморье все-таки лучше, чем в прошлый раз, когда фронт проник на Юго-Восток края.

Днем в субботу в крае ожидается дождь, временами сильный, после полудня погода улучшится.

Далее полярный фронт переместится на восток, в любой момент он может усилиться.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что на территории Приморского края объявлено предупреждение №1.

«Предупреждение №1» объявлено в Приморском крае — грядёт апокалипсис?
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