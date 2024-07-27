Теплый пол вспыхнул в жилом доме? Пожар в перекрытиях тушили во Владивостоке — видео

Posted 27 июля, 07:20
Published 27 июля, 07:20
Modified 27 июля, 07:22
Updated 27 июля, 07:22
В квартире во Владивостоке начался пожар под полами. Жильцы почувствовали запах дыма и срочно вызвали спасателей.
Пожарные вынуждены были пробиваться в квартиру через окно и пилить пол, чтобы разобраться.
В сети появилось видео с места происшествия. Предположительно, в доме случилось короткое замыкание. Обстоятельства еще уточняются.
К счастью, благодаря бдительность соседей и помощи спасателей, никто не пострадал.
Ранее «Восток-Медиа» писало о замыкании, которое могло устроить взрыв во дворе многоквартирного дома в Приморье.