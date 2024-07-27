vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 июля, 07:20

Published 27 июля, 07:20

Modified 27 июля, 07:22

Updated 27 июля, 07:22

Теплый пол мог стать причиной серьезного пожара во Владивостоке

Теплый пол вспыхнул в жилом доме? Пожар в перекрытиях тушили во Владивостоке — видео

27 июля 2024, 07:20
Фото: Изображение Midjourney.

Теплый пол мог стать причиной серьезного пожара во Владивостоке

Сюжет
Пожар
В одной из квартир во Владивостоке предположительно замкнуло теплый пол. Соседям пришлось вызывать пожарных из-за запаха гари. Спасатели залезали в окно и пилили пол, чтобы узнать, в чем дело.

В квартире во Владивостоке начался пожар под полами. Жильцы почувствовали запах дыма и срочно вызвали спасателей.

Пожарные вынуждены были пробиваться в квартиру через окно и пилить пол, чтобы разобраться.

В сети появилось видео с места происшествия. Предположительно, в доме случилось короткое замыкание. Обстоятельства еще уточняются.

К счастью, благодаря бдительность соседей и помощи спасателей, никто не пострадал.

Ранее «Восток-Медиа» писало о замыкании, которое могло устроить взрыв во дворе многоквартирного дома в Приморье.

Дождь мог устроить взрыв во дворе жилого дома в Приморье — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Серьёзный пожар случился в новом микрорайоне во ВладивостокеШтормовое предупреждение объявлено в Приморском краеЖильцы дома заварили дверь соседке в Приморье
#Видео#Пожар#Владивосток#Спасатели#Происшествие#Дым#Пожарные#Соседи#Приморский край#Бдительность#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика