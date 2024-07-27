Теплый пол вспыхнул в жилом доме? Пожар в перекрытиях тушили во Владивостоке — видео

Теплый пол мог стать причиной серьезного пожара во Владивостоке

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В одной из квартир во Владивостоке предположительно замкнуло теплый пол. Соседям пришлось вызывать пожарных из-за запаха гари. Спасатели залезали в окно и пилили пол, чтобы узнать, в чем дело.