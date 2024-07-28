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Posted 28 июля, 01:17

Published 28 июля, 01:17

Modified 28 июля, 01:19

Updated 28 июля, 01:19

Где развлечься в День ВМФ во Владивостоке

Где развлечься в День ВМФ во Владивостоке

28 июля 2024, 01:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Туризм
В это воскресенье, 28 июля, всех жителей и гостей Владивостока зовут на бесплатные прогулки по городу в честь Дня Военно-морского Флота. Туристический информационный центр Приморского края совместно с Приморским отделением Русского географического Общества организует несколько пешеходных экскурсий.

Разумеется — на морскую тематику. Продолжительность каждой прогулки будет примерно 1,5-2 часа.

Стартовая точка для экскурсий — морской вокзал (информационная стойка Туристического информационного центра Приморья, первый этаж, сразу справа от фонтана). Число участников на экскурсиях ограничено, поэтому для участия нужно зарегистрироваться заранее.

1. Пешеходная экскурсия «Форпост до наших дней. Люди, судьбы, корабли» (16+)

• Время: 16:00

• Маршрут: морской вокзал — солнечные часы — мемориал Русско-японской войны и другие значимые места.

 

2. Пешеходная экскурсия «Там, где бродил тигр» (16+)

• Время: 12:00

• Маршрут: от морского вокзала к памятнику адмиралу Невельскому.

 

3. Квест «Места желаний Владивостока» (16+)

• Время: 11:00

• Маршрут: кинотеатр «Океан» — набережная Спортивной гавани и др.

В рамках празднования Дня ВМФ Туристско-информационный центр Приморского края (Visit Primorye) организует тематический квест желаний. Он завершится загадыванием желаний на фоне моря, кораблей, белых офицерских кителей, голубых гюйсов, Андреевских флагов и флагов расцвечивания.

Контакты для регистрации:

• Экскурсии: +7 (914) 697 12 25 (Виктория)

• Квест: +7 (914) 595 86 03 (Наталья)

Не забудьте зарегистрироваться заранее!

#Новости#Владивосток#Туризм#ТОФ#Памятники#Квест#День ВМФ#Приморский край#Экскурсии
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