Итоги недели в Приморье: ливни, новая должность Кожемяко, отчёт Волошко

Posted 28 июля, 09:30
Published 28 июля, 09:30
Modified 28 июля, 09:30
Updated 28 июля, 09:30
Сильнейшие ливни грянули на большей территории Приморского края. В регионе было введено штормовое предупреждение, в некоторых муниципалитетах объявлен режим ЧС из-за циклона, местами пропадала связь. Самым резонансным событием в инфополе стала эвакуация детского лагеря.
На днях Президент России Владимир Путин обновил состав комиссий Государственного совета РФ. Теперь комиссия «Туризм, физическая культура и спорт» будет поделена на две части, а Губернатор Приморского края Олег Кожемяко станет куратором туристического направления.
В ходе очередной сессии депутатам был представлен доклад Председателя Законодательного Собрания Приморского края Антона Волошко о деятельности краевого парламента в 2023 году. Год был временем насыщенной и плодотворной законодательной работы в рамках реализации национальных проектов и национальных целей, утвержденных Президентом страны.
Выступая перед депутатами краевого парламента с отчетом о результатах работы за прошедший, 2023 года Антон Волошко подчеркнул важность реформы, которая последние годы проводится в Приморском крае.
«На карте Приморья в общей сложности уже 17 муниципальных округов. Свою эффективность эта реформа уже подтвердила», — подчеркнул «Восток-Медиа» Антон Волошко.
На июльском заседании Законодательного Собрания края депутаты в трех чтениях внесли изменения в статью 10 регионального закона о регулировании земельных отношений. Теперь в число участников СВО, которым в льготном порядке может быть выделен земельный участок, включены представители добровольческих формирований Росгвардии, удостоенные звания Героя Российской Федерации либо награжденные орденами за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции. Получить землю без торгов в собственность они смогут для ведения садоводства, огородничества, животноводства или личного подсобного хозяйства.
Во Владивостоке задержали коррупционеров-энергетиков, до рекорда они не добрали 684 миллиона рублей. Журналисты «Восток-Медиа» вспоминают как в Приморье вскрылось само громкое коррупционное преступление за последние десять лет.
Команда 20-го кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» (16+) объявила о том, что в сентябре кинофорум не состоится.
Что случилось с судном-сенсацией трехлетней давности? Корреспондент, который был тогда в команде, освещающей эту проблему, приехал в Находку, чтобы своими глазами взглянуть на Rise Shine и лично познакомиться с этим «старым-новым героем».