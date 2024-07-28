vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июля, 09:30

Published 28 июля, 09:30

Modified 28 июля, 09:30

Updated 28 июля, 09:30

Итоги недели в Приморье: ливни, новая должность Кожемяко, отчёт Волошко

Итоги недели в Приморье: ливни, новая должность Кожемяко, отчёт Волошко

28 июля 2024, 09:30
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Итоги недели
Самые обсуждаемые события недели с 22 по 28 июля — в обзоре «Восток-Медиа»

Ливни

Сильнейшие ливни грянули на большей территории Приморского края. В регионе было введено штормовое предупреждение, в некоторых муниципалитетах объявлен режим ЧС из-за циклона, местами пропадала связь. Самым резонансным событием в инфополе стала эвакуация детского лагеря.

Детей и сотрудников эвакуировали из лагеря в Приморье
Узнать подробнее

Новая должность Олега Кожемяко

На днях Президент России Владимир Путин обновил состав комиссий Государственного совета РФ. Теперь комиссия «Туризм, физическая культура и спорт» будет поделена на две части, а Губернатор Приморского края Олег Кожемяко станет куратором туристического направления.

Губернатор Приморского края возглавит комиссию госсовета по туризму
Узнать подробнее

Отчёт Антона Волошко

В ходе очередной сессии депутатам был представлен доклад Председателя Законодательного Собрания Приморского края Антона Волошко о деятельности краевого парламента в 2023 году. Год был временем насыщенной и плодотворной законодательной работы в рамках реализации национальных проектов и национальных целей, утвержденных Президентом страны.

Антон Волошко представил доклад о деятельности Законодательного Собрания Приморья
Узнать подробнее
Антон Волошко: Депутаты парламента Приморья неравнодушны к судьбе края и его жителей
Узнать подробнее

Преобразование муниципальных районов в округа

Выступая перед депутатами краевого парламента с отчетом о результатах работы за прошедший, 2023 года Антон Волошко подчеркнул важность реформы, которая последние годы проводится в Приморском крае.

«На карте Приморья в общей сложности уже 17 муниципальных округов. Свою эффективность эта реформа уже подтвердила», — подчеркнул «Восток-Медиа» Антон Волошко.
Антон Волошко: Положительный эффект от административной реформы в Приморье несомненен
Узнать подробнее

Земля для участников СВО

На июльском заседании Законодательного Собрания края депутаты в трех чтениях внесли изменения в статью 10 регионального закона о регулировании земельных отношений. Теперь в число участников СВО, которым в льготном порядке может быть выделен земельный участок, включены представители добровольческих формирований Росгвардии, удостоенные звания Героя Российской Федерации либо награжденные орденами за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции. Получить землю без торгов в собственность они смогут для ведения садоводства, огородничества, животноводства или личного подсобного хозяйства.

Парламент Приморья рассмотрел законы в поддержку участников СВО
Узнать подробнее

Легенда приморской коррупции

Во Владивостоке задержали коррупционеров-энергетиков, до рекорда они не добрали 684 миллиона рублей. Журналисты «Восток-Медиа» вспоминают как в Приморье вскрылось само громкое коррупционное преступление за последние десять лет.

«Дачка, тачка и собачка»: как дела у легенды приморской коррупции
Узнать подробнее

Отмена «Меридианов Тихого»

Команда 20-го кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» (16+) объявила о том, что в сентябре кинофорум не состоится.

Денег нет, но что-то будет: 20-й кинофестиваль «Меридианы Тихого» не состоится
Узнать подробнее

Судьба сенсации трёхлетней давности: судно Rise Shine

Что случилось с судном-сенсацией трехлетней давности? Корреспондент, который был тогда в команде, освещающей эту проблему, приехал в Находку, чтобы своими глазами взглянуть на Rise Shine и лично познакомиться с этим «старым-новым героем».

Rise Shine: что случилось с судном-сенсацией трехлетней давности
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Итоги недели#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика