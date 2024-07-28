Итоги недели в Приморье: ливни, новая должность Кожемяко, отчёт Волошко

На июльском заседании Законодательного Собрания края депутаты в трех чтениях внесли изменения в статью 10 регионального закона о регулировании земельных отношений. Теперь в число участников СВО, которым в льготном порядке может быть выделен земельный участок, включены представители добровольческих формирований Росгвардии, удостоенные звания Героя Российской Федерации либо награжденные орденами за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции. Получить землю без торгов в собственность они смогут для ведения садоводства, огородничества, животноводства или личного подсобного хозяйства.