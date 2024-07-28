Картина дня в Приморье: День ВМФ, жуткая пробка и КТ для тигра

Posted 28 июля, 08:14
Published 28 июля, 08:14
Modified 28 июля, 08:16
Updated 28 июля, 08:16
Во Владивостоке празднуют День Военно-Морского Флота России с парадом кораблей в бухте Золотой Рог, военизированным праздником в Амурском заливе и театрализованным представлением на Водной станции. Наблюдать за всем действом можно было в режиме онлайн или вживую. Для самых активных во Владивостоке прошли пешеходные экскурси и квесты на морскую тематику. А мы вам предлагаем, независимо от того пропустили вы праздник или активно в нём участвовали, пройти любопытный тест по песням о военном флоте:
Ужасная пробка на улице Калинина по пути к популярному ТРЦ стала поводом выплеснуть гнев онлайн для многих горожан. Судя по данным популярного сервиса онлайн-навигации, виной всему даже не распродажа или желание горожан запастись продуктами на неделю в супермаркете. По всей видимости, основная причина — очередное ДТП. В социальных сетях горожане негодуют, высказывая собственное недовольство не только сложившейся ситуацией, но и что-то говорят о физиологии виновников ДТП и в бесцензурном варианте поминают родственников водителей до седьмого колена.
Раненому амурскому тигру по имени Беня сделали компьютерное сканирование. Процедуру провели, чтобы оценить возможность последующих операций. КТ выявила наличие чужеродных объектов в голове и помогла точно определить их местоположение. Анализ результатов КТ и последующие обсуждения о перспективах и возможностях лечения проведут ветеринары. Состояние хищника на данный момент остается довольно тяжелым