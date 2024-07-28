Картина дня в Приморье: День ВМФ, жуткая пробка и КТ для тигра

Во Владивостоке празднуют День Военно-Морского Флота России с парадом кораблей в бухте Золотой Рог, военизированным праздником в Амурском заливе и театрализованным представлением на Водной станции. Наблюдать за всем действом можно было в режиме онлайн или вживую. Для самых активных во Владивостоке прошли пешеходные экскурси и квесты на морскую тематику. А мы вам предлагаем, независимо от того пропустили вы праздник или активно в нём участвовали, пройти любопытный тест по песням о военном флоте: