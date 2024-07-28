Мужчина с топором напал на женщину в магазине: новые детали дела в Приморье

Posted 28 июля, 02:36
Published 28 июля, 02:36
Modified 28 июля, 02:47
Updated 28 июля, 02:47
Как сообщили в информационном отделе полиции Приморского края, проводится проверка по факту обнаруженного видеоматериала, где мужчина напал на женщину в продуктовом магазине.
Было установлено, что в апреле 2024 года 35-летний житель поселка Пограничный обратился в дежурную часть ОВД по Пограничному округу.
По его словам, 41-летний местный житель на улице Ленина в поселке Пограничный, из-за неожиданной неприязни, произнес угрозу убийства в адрес женщины и нанес ей телесные повреждения ножом.
По этому инциденту было начато уголовное дело на основании статьи 119 Уголовного кодекса РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».
Несмотря на то, что в официальном релизе полиции не фигурирует слово "топор", сам топор легко заметить на скриншоте из видеоролика, который опубликовали правоохранители.
Ранее, в августе 2023 года, тот же 41-летний гражданин напал на 40-летнюю сестру заявителя в продуктовом магазине на улице Ленина. Мужчина нанес ей телесные повреждения.
За это преступление в феврале 2024 года мировым судом было вынесено решение о наказании в виде 8 месяцев лишения свободы по статье 119 Уголовного кодекса РФ. Позднее, в апреле 2024 года, суд Пограничного района Приморского края установил наказание для мужчины в виде 400 часов обязательных работ.