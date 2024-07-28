Мужчина с топором напал на женщину в магазине: новые детали дела в Приморье

За это преступление в феврале 2024 года мировым судом было вынесено решение о наказании в виде 8 месяцев лишения свободы по статье 119 Уголовного кодекса РФ. Позднее, в апреле 2024 года, суд Пограничного района Приморского края установил наказание для мужчины в виде 400 часов обязательных работ.