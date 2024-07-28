Продолжаются поиски пропавшего ребенка на берегу бухты в Приморье

Известно, что отец с двумя детьми приехал отдохнуть в лагерь в пгт. Дунай. В течение дня 7-летний мальчик играл с другими детьми и купался в речке, которая впадает в море. Ребенок был под присмотром взрослых. Один раз на короткое время отец потерял сына из виду, и когда вернулся, мальчика уже не было. Свидетель на пляже заметила зеленый надувной круг в открытом море справа от места, где дети купались. Следы ребенка так и не удалось обнаружить.