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Posted 28 июля, 07:36

Published 28 июля, 07:36

Modified 28 июля, 07:38

Updated 28 июля, 07:38

Продолжаются поиски пропавшего ребенка на берегу бухты в Приморье

Продолжаются поиски пропавшего ребенка на берегу бухты в Приморье

28 июля 2024, 07:36
Фото: 1MI.
Сюжет
МЧС
Продолжаются поиски ребенка, который исчез на берегу бухты Безымянная в Приморье; все службы, волонтеры и неравнодушные граждане привлечены к операции, начатой после того, как мальчик потерялся во время купания под присмотром взрослых.

В Приморье продолжаются усилия по поиску маленького ребенка, который исчез на пляже бухты Безымянная в поселке Дунай.

Сообщение о пропаже несовершеннолетнего поступило в полицию ЗАТО города Фокино 26 июля. Полицейские, прибывшие на место, сразу же организовали поиски. К ним присоединились спасатели из МЧС, добровольцы от ПримПоиска и другие люди, готовые помочь.

Известно, что отец с двумя детьми приехал отдохнуть в лагерь в пгт. Дунай. В течение дня 7-летний мальчик играл с другими детьми и купался в речке, которая впадает в море. Ребенок был под присмотром взрослых. Один раз на короткое время отец потерял сына из виду, и когда вернулся, мальчика уже не было. Свидетель на пляже заметила зеленый надувной круг в открытом море справа от места, где дети купались. Следы ребенка так и не удалось обнаружить.

Поиски ребенка все еще продолжаются.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении ребенка, пожалуйста, обращайтесь в Управление МВД России по Приморскому краю по номеру: 8 (423) 249 04 91.

Полиция очень настоятельно просит родителей не оставлять детей без присмотра.

#Новости#МЧС#Полиция#Пропажа#Ребенок#Приморский край#Пляж#Приморье#Происшествия#Поиск#Дунай
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