Продолжаются поиски пропавшего ребенка на берегу бухты в Приморье

Posted 28 июля, 07:36
Published 28 июля, 07:36
Modified 28 июля, 07:38
Updated 28 июля, 07:38
В Приморье продолжаются усилия по поиску маленького ребенка, который исчез на пляже бухты Безымянная в поселке Дунай.
Сообщение о пропаже несовершеннолетнего поступило в полицию ЗАТО города Фокино 26 июля. Полицейские, прибывшие на место, сразу же организовали поиски. К ним присоединились спасатели из МЧС, добровольцы от ПримПоиска и другие люди, готовые помочь.
Известно, что отец с двумя детьми приехал отдохнуть в лагерь в пгт. Дунай. В течение дня 7-летний мальчик играл с другими детьми и купался в речке, которая впадает в море. Ребенок был под присмотром взрослых. Один раз на короткое время отец потерял сына из виду, и когда вернулся, мальчика уже не было. Свидетель на пляже заметила зеленый надувной круг в открытом море справа от места, где дети купались. Следы ребенка так и не удалось обнаружить.
Поиски ребенка все еще продолжаются.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении ребенка, пожалуйста, обращайтесь в Управление МВД России по Приморскому краю по номеру: 8 (423) 249 04 91.
Полиция очень настоятельно просит родителей не оставлять детей без присмотра.