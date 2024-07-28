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Posted 28 июля, 00:29

Published 28 июля, 00:29

Modified 28 июля, 00:32

Updated 28 июля, 00:32

Ссылки на прямую трансляцию парада ТОФ во Владивостоке ко дню ВМФ — видео

Ссылки на прямую трансляцию парада ТОФ во Владивостоке ко дню ВМФ — видео

28 июля 2024, 00:29
Фото: 1MI.
Сюжет
ТОФ
Во Владивостоке начинается празднование Дня Военно-Морского Флота России с парадом кораблей в бухте Золотой Рог, военизированным праздником в Амурском заливе и театрализованным представлением на Водной станции. Прямая трансляция с места событий доступна по нескольким ссылкам.

На основной базе Тихоокеанского флота в городе Владивосток началось празднование Дня Военно-Морского Флота России!

В программе мероприятия проход командующего Тихоокеанским флотом перед построением кораблей в бухте Золотой Рог с 10:00 по местному времени и военно-спортивное событие в Амурском заливе напротив Морской станции ТОФ с 11:00 до 13:00.

В рамках праздника во Владивостоке на Морской станции состоится театрализованное шоу, а в море будут показаны отрывки праздничных действий, демонстрирующие возможности Тихоокеанского флота.

#Новости#Общество#Видео#Дальний Восток#Россия#Владивосток#ТОФ#Тихоокеанский флот#День ВМФ#Приморский край#Мероприятие#Празднование
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