Ссылки на прямую трансляцию парада ТОФ во Владивостоке ко дню ВМФ — видео

Posted 28 июля, 00:29
Published 28 июля, 00:29
Modified 28 июля, 00:32
Updated 28 июля, 00:32
На основной базе Тихоокеанского флота в городе Владивосток началось празднование Дня Военно-Морского Флота России!
В программе мероприятия проход командующего Тихоокеанским флотом перед построением кораблей в бухте Золотой Рог с 10:00 по местному времени и военно-спортивное событие в Амурском заливе напротив Морской станции ТОФ с 11:00 до 13:00.
В рамках праздника во Владивостоке на Морской станции состоится театрализованное шоу, а в море будут показаны отрывки праздничных действий, демонстрирующие возможности Тихоокеанского флота.