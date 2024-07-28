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Posted 28 июля, 05:45

Published 28 июля, 05:45

Modified 28 июля, 05:47

Updated 28 июля, 05:47

Жуткая пробка сковала дорогу в популярный ТЦ во Владивостоке — что происходит?

Жуткая пробка сковала дорогу в популярный ТЦ во Владивостоке — что происходит?

28 июля 2024, 05:45
Фото: 1MI. Изображение Midjourney.
Сюжет
ДТП
Сегодня днём во Владивостоке на пути к популярному ТВК на Калинина образовалась ужасная автомобильная пробка. Горожане негодуют и недоумевают, что же на этот раз стало причиной очередного затора.

Для некоторых горожан сегодняшний выходной оказался безнадёжно испорчен. Автомобильная пробка, кажется, тянется на несколько километров. Желающие попасть в кинотеатр, наверняка опоздали, а те, кто торопился пообедать стейком за заранее заказанным столиком остались без еды. Громаднейшая пробка растянулась по улице Калинина до самой остановки Мальцевская, там, где находится ТЦ.

И, судя по данным популярного сервиса онлайн-навигации, виной всему даже не распродажа или желание горожан запастись продуктами на неделю в супермаркете. По всей видимости, основная причина — очередное ДТП. Насколько оно масштабно — представить сложно, так как те, кто застрял в пробке ещё не успели к нему подъехать. Те же, кто застал аварию, вероятнее всего торопятся как можно быстрее проскочить проблемный участок дороги.

В социальных сетях горожане негодуют, высказывая собственное недовольство не только сложившейся ситуацией, но и что-то говорят о физиологии виновников ДТП, в частности про их глаза, место крепления рук к туловищу, а также звучат сомнения в наличии интеллекта у тех, кто был за рулём.

Другие пользователи в не менее бесцензурном варианте поминают родственников водителей до седьмого колена, а также выражают желание познакомиться с их родителями в интимной обстановке.

#Новости#Владивосток#Приморский край#ДТП#Авария#Происшествия
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