Жуткая пробка сковала дорогу в популярный ТЦ во Владивостоке — что происходит?

И, судя по данным популярного сервиса онлайн-навигации, виной всему даже не распродажа или желание горожан запастись продуктами на неделю в супермаркете. По всей видимости, основная причина — очередное ДТП. Насколько оно масштабно — представить сложно, так как те, кто застрял в пробке ещё не успели к нему подъехать. Те же, кто застал аварию, вероятнее всего торопятся как можно быстрее проскочить проблемный участок дороги.