Автобусы остановили движение в центре Владивостока — видео

Posted 29 июля, 04:44
Published 29 июля, 04:44
Modified 29 июля, 04:46
Updated 29 июля, 04:46
Во Владивостоке на Светланской около центральной площади дорогу не поделили два автобуса.
Водители общественного транспорта притерлись на повороте, заблокировав две полосы. Вполне вероятно, что теперь другие участники движения встанут в «беспробудную» пробку из-за весьма крупногабаритного дорожного происшествия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как автомобилист протаранил стеклянную витрину торгового центра в Находке на Золоторях.