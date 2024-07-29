Автобусы остановили движение в центре Владивостока — видео

ДТП с двумя автобусами заблокировало движение в центре Владивостока

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Легким движением руля две полосы на центральной улице оказались заблокированы. Авария, вероятно, порушила планы не только других горожан, но и туристов, которые могли передвигаться на автобусе с надписью «Заказной».