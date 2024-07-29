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Posted 29 июля, 04:44

Published 29 июля, 04:44

Modified 29 июля, 04:46

Updated 29 июля, 04:46

ДТП с двумя автобусами заблокировало движение в центре Владивостока

Автобусы остановили движение в центре Владивостока — видео

29 июля 2024, 04:44
Фото: vostokmedia.com.

ДТП с двумя автобусами заблокировало движение в центре Владивостока

Сюжет
Автобусы
Легким движением руля две полосы на центральной улице оказались заблокированы. Авария, вероятно, порушила планы не только других горожан, но и туристов, которые могли передвигаться на автобусе с надписью «Заказной».

Во Владивостоке на Светланской около центральной площади дорогу не поделили два автобуса.

Водители общественного транспорта притерлись на повороте, заблокировав две полосы. Вполне вероятно, что теперь другие участники движения встанут в «беспробудную» пробку из-за весьма крупногабаритного дорожного происшествия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как автомобилист протаранил стеклянную витрину торгового центра в Находке на Золоторях.

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