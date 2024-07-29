vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июля, 03:57

Published 29 июля, 03:57

Modified 29 июля, 03:59

Updated 29 июля, 03:59

Пациентку с разрывом почки вытащили с того света медики во Владивостоке

Чудеса медицины: врачи спасли жительницу Владивостока после разрыва почки

29 июля 2024, 03:57
Фото: 1MI.

Пациентку с разрывом почки вытащили с того света медики во Владивостоке

Сюжет
Медицина
В Тысячекоечной больнице Владивостока прошла сложнейшая операция — у пациентки, которая находится на гемодиализе, произошел разрыв почки. Женщину экстренно прооперировали. Сейчас она идет на поправку.

У 32-летней горожанки была диабетическая нефропатия — это распространенное осложнение сахарного диабета, которое приводит к хронической почечной недостаточности. Женщина нуждалась в гемодиализе. При такой патологии сильно увеличивается риск острых ситуаций, отмечает завотделением урологии Тысячекоечной Николай Вечерка.

В один из диализных дней горожанка почувствовала себя плохо, у нее появилась слабость и боль в пояснице. Пациентку привезли в больнице, где выяснилось, что произошел спонтанный разрыв левой почки с быстронарастающим внутренним кровотечением. Девушке провели экстренную операцию, удалили поврежденную почку и забрюшинную гематому.

Послеоперационное восстановление пациентки было тяжелым. Но урологи, анестезиологи и медсестры сработали слаженно, и горожанка пошла на поправку. Сейчас ее лечение и реабилитация продолжается.

— Такой опыт служит напоминанием о том, как важно быть готовыми к любым вызовам в медицине и как высококвалифицированные специалисты могут спасти жизни даже в самых критических ситуациях, — подчеркнули в Тысячекоечной.
Вытащили с того света — мужчина пережил клиническую смерть на улице Владивостока
Узнать подробнее
#Новости#Владивосток#Медицина#Врач#Операция#Больницы#Приморский край#Пациенты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика