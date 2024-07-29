Чудеса медицины: врачи спасли жительницу Владивостока после разрыва почки

В один из диализных дней горожанка почувствовала себя плохо, у нее появилась слабость и боль в пояснице. Пациентку привезли в больнице, где выяснилось, что произошел спонтанный разрыв левой почки с быстронарастающим внутренним кровотечением. Девушке провели экстренную операцию, удалили поврежденную почку и забрюшинную гематому.