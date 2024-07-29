Чудеса медицины: врачи спасли жительницу Владивостока после разрыва почки

Posted 29 июля, 03:57
Published 29 июля, 03:57
Modified 29 июля, 03:59
Updated 29 июля, 03:59
У 32-летней горожанки была диабетическая нефропатия — это распространенное осложнение сахарного диабета, которое приводит к хронической почечной недостаточности. Женщина нуждалась в гемодиализе. При такой патологии сильно увеличивается риск острых ситуаций, отмечает завотделением урологии Тысячекоечной Николай Вечерка.
В один из диализных дней горожанка почувствовала себя плохо, у нее появилась слабость и боль в пояснице. Пациентку привезли в больнице, где выяснилось, что произошел спонтанный разрыв левой почки с быстронарастающим внутренним кровотечением. Девушке провели экстренную операцию, удалили поврежденную почку и забрюшинную гематому.
Послеоперационное восстановление пациентки было тяжелым. Но урологи, анестезиологи и медсестры сработали слаженно, и горожанка пошла на поправку. Сейчас ее лечение и реабилитация продолжается.
— Такой опыт служит напоминанием о том, как важно быть готовыми к любым вызовам в медицине и как высококвалифицированные специалисты могут спасти жизни даже в самых критических ситуациях, — подчеркнули в Тысячекоечной.