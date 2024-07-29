Дороги из города больше нет: жуткая пробка заблокировала трассу во Владивостоке

Posted 29 июля, 09:53
Published 29 июля, 09:53
Modified 29 июля, 09:58
Updated 29 июля, 09:58
Серьезная авария перегородила трассу во Владивостоке. Из-за массового ДТП на объездной собралась пробка в сторону Седанки — начинается она от Большого Улисса и тянется до съезда на Космонавтов. В сети появились кадры с места происшествия.
«Люди поехали на море. Стоять они будут неизвестно сколько, да ещё и на такой жаре», — рассказала автор видео.
Пробка не движется вообще — авария загородила обе полосы по направлению за город. Развернуться тоже невозможно.
На популярном портале онлайн-карт масса комментариев от автомобилистов, которых угораздило застрять на трассе.
«Проезд перегородило. Проезда нет»;
«И такое каждый день?»;
«Хорошо стоим», — пишут владивостокцы.
Комментаторы, вставшие в самый конец пробки, еще не знают, почему стоят:
«Можно фото, что там случилось?», — спрашивают автомобилисты.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП, которое перекрыло движение по объездной во Владивостоке.