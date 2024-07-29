Дороги из города больше нет: жуткая пробка заблокировала трассу во Владивостоке

Серьезная пробка из-за аварии блокирует выезд из Владивостока в Приморье

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На объездной во Владивостоке случилась серьезное ДТП. Сразу три легковушки перегородили обе полосы по направлению из города, за местом аварии собралась огромная пробка. Горожане стоят уже больше часа — конца и края затору не видно.