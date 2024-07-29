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Posted 29 июля, 09:53

Published 29 июля, 09:53

Modified 29 июля, 09:58

Updated 29 июля, 09:58

Серьезная пробка из-за аварии блокирует выезд из Владивостока в Приморье

Дороги из города больше нет: жуткая пробка заблокировала трассу во Владивостоке

29 июля 2024, 09:53
Фото: 1MI.

Серьезная пробка из-за аварии блокирует выезд из Владивостока в Приморье

Сюжет
Пробка
На объездной во Владивостоке случилась серьезное ДТП. Сразу три легковушки перегородили обе полосы по направлению из города, за местом аварии собралась огромная пробка. Горожане стоят уже больше часа — конца и края затору не видно.

Серьезная авария перегородила трассу во Владивостоке. Из-за массового ДТП на объездной собралась пробка в сторону Седанки — начинается она от Большого Улисса и тянется до съезда на Космонавтов. В сети появились кадры с места происшествия.

«Люди поехали на море. Стоять они будут неизвестно сколько, да ещё и на такой жаре», — рассказала автор видео.

Пробка не движется вообще — авария загородила обе полосы по направлению за город. Развернуться тоже невозможно.

На популярном портале онлайн-карт масса комментариев от автомобилистов, которых угораздило застрять на трассе.

«Проезд перегородило. Проезда нет»;
«И такое каждый день?»;
«Хорошо стоим», — пишут владивостокцы.

Комментаторы, вставшие в самый конец пробки, еще не знают, почему стоят:

«Можно фото, что там случилось?», — спрашивают автомобилисты.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП, которое перекрыло движение по объездной во Владивостоке.

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