Дорогу на популярные пляжи Приморья залило водой — видео

Posted 28 июля, 23:47
Published 28 июля, 23:47
Modified 28 июля, 23:49
Updated 28 июля, 23:49
Дорога в Гвоздево, ведущая к пляжам в бухтах Лукина и Алеут, ушла под воду. Тем не менее, отчаянные водители, вероятно жаждущие попасть на море, устраивают автомобильный заплыв.
А причина действительно веская. Сегодня в Хасанском районе, который славится чудесным побережьем, стало солнечно после дождливого уик-энда, сообщают новые медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Кавалерово река вышла из берегов и превратила дорогу в настоящее озеро.