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Posted 28 июля, 23:47

Published 28 июля, 23:47

Modified 28 июля, 23:49

Updated 28 июля, 23:49

От переливов страдает дорога к именитым бухтам Приморского края

Дорогу на популярные пляжи Приморья залило водой — видео

28 июля 2024, 23:47
Фото: 1MI.

От переливов страдает дорога к именитым бухтам Приморского края

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Погода
Жители Приморья рискуют своим транспортом ради того, чтобы поскорее попасть на любимое побережье. А причина у столь торопливого решения, по мнению многих, весьма уважительная.

Дорога в Гвоздево, ведущая к пляжам в бухтах Лукина и Алеут, ушла под воду. Тем не менее, отчаянные водители, вероятно жаждущие попасть на море, устраивают автомобильный заплыв.

А причина действительно веская. Сегодня в Хасанском районе, который славится чудесным побережьем, стало солнечно после дождливого уик-энда, сообщают новые медиа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Кавалерово река вышла из берегов и превратила дорогу в настоящее озеро.

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