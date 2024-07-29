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Posted 29 июля, 02:28

Published 29 июля, 02:28

Modified 29 июля, 02:30

Updated 29 июля, 02:30

Ливни и грозы прекратятся в Приморском крае

Дожди уйдут, вернется сильная жара: циклон покинет Приморье?

29 июля 2024, 02:28
Фото: 1MI.

Ливни и грозы прекратятся в Приморском крае

Сюжет
Погода
Циклон поднял уровень воды в реках, затопил дороги и отправил всех по домам. Скоро он уйдет из Приморья — ему на смену придут жара и влажность.

На выходных в Приморье шли дожди разной силы, местами из-за циклона прошли ливни. Ночь встретила жителей края туманом, температура опускалась до +15…+20°C, днем воздух прогреется до +18…+29°C.

На реках края продолжается распространение дождевых паводков — уровень воды поднялся практически во всех реках на 0,8-3,8 метра.

Циклон снова перемещается над Приморским краем и вызывает дожди, а местами ливни и грозы, на обширной территории. Температура воздуха в понедельник поднимется до +26…+32°C, на восточном побережье до +20…+25°C.

Ночью вихрь уйдет к острову Хоккайдо, дожди на большей части территории Приморья закончатся, могут продолжиться только на севере. Минимальные температуры составят +16…+21°C. Днем в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди с грозами. Максимальная температура — +24…+30°C, на восточном побережье — +19…+23°C.

Во Владивостоке на минувших выходных было пасмурно и дождливо. В субботу усилился ветер с юго-востока. Ночью температура опускалась до +19…+21°C, а днем поднималась до +21…+24°C. В ночь на понедельник прошел дождь, утром появился туман. Температура воздуха составила +21…+22°C.

В понедельник ожидается переменная облачность, к вечеру возможны кратковременные дожди и грозы. Умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха повысится до +29…+32°C.

Во вторник, 30 июля, осадков не ожидается. Ветер северный, к концу дня изменится на юго-восточный. Максимальная температура — +25…+28°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жара снова вернется в Приморье.

Неделя начнется с 32°C жары и сильных дождей в Приморском крае
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