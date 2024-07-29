Дожди уйдут, вернется сильная жара: циклон покинет Приморье?

Во Владивостоке на минувших выходных было пасмурно и дождливо. В субботу усилился ветер с юго-востока. Ночью температура опускалась до +19…+21°C, а днем поднималась до +21…+24°C. В ночь на понедельник прошел дождь, утром появился туман. Температура воздуха составила +21…+22°C.