vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июля, 02:39

Published 29 июля, 02:39

Modified 30 июля, 23:58

Updated 30 июля, 23:58

Необыкновенная пресноводная рыба водится в океанариуме во Владивостоке

Древнейшее фантастическое существо обитает в Приморском океанариуме — видео

29 июля 2024, 02:39
Фото: vostokmedia.com.

Необыкновенная пресноводная рыба водится в океанариуме во Владивостоке

Сюжет
Рыба
В новых медиа появились кадры многозуба, который проживает в Приморском крае. Удивительный представитель водного мира уникален тем, что существует с древнейших времен, — с эпохи динозавров.

Веслонос Polyodon spathula стал объектом изумления для многих жителей Приморье. Рыба с необычной внешностью вызвала немало вопросов у подписчиков новых медиа.

Нос, который занимает 1/3 всего тела, имеет странный вид. Более того, он обладает отменным обонянием.

«Нос — это вытянутые передние кости черепа, он покрыт десятками тысяч микроскопических электрорецепторов, которые помогают рыбе находить скопления планктонных рачков в мутных водах Миссисипи и Миссури», — отметили в океанариуме.

Однако встретить удивительных рыбок можно не только в американских водоемах, но и в экспозиции «Реки и озера» в океанариуме во Владивостоке.

Трапезничает «многозуб» (именно так переводится «Polyodon») тоже весьма нестандартно. Рыба просто напросто открывает рот и собирает планктонные организмы, пропуская улов через жаберный фильтрационный аппарат.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что очковый чистик взволновал жителей Владивостока. Удивительная птица вела себя растерянно на Токаревском маяке. Очевидцы предположили, что пернатик попал на владивостокский берег из-за сильного шторма, который господствовал в дальневосточной столице накануне.

Очковый чистик взволновал жителей Владивостока — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Редкая хищная птица охотится на территории океанариума в Приморье — фотоПоймать волну: где покататься на сапе в Приморье?Редкие морские создания приплыли в акваторию Владивостока — видео
#Новости#Видео#Владивосток#Рыба#Приморский океанариум#Океанариум#Приморский край#Живая природа#Динозавры#Токаревский маяк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика