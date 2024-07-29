Древнейшее фантастическое существо обитает в Приморском океанариуме — видео

Posted 29 июля, 02:39
Published 29 июля, 02:39
Modified 30 июля, 23:58
Updated 30 июля, 23:58
Веслонос Polyodon spathula стал объектом изумления для многих жителей Приморье. Рыба с необычной внешностью вызвала немало вопросов у подписчиков новых медиа.
Нос, который занимает 1/3 всего тела, имеет странный вид. Более того, он обладает отменным обонянием.
«Нос — это вытянутые передние кости черепа, он покрыт десятками тысяч микроскопических электрорецепторов, которые помогают рыбе находить скопления планктонных рачков в мутных водах Миссисипи и Миссури», — отметили в океанариуме.
Однако встретить удивительных рыбок можно не только в американских водоемах, но и в экспозиции «Реки и озера» в океанариуме во Владивостоке.
Трапезничает «многозуб» (именно так переводится «Polyodon») тоже весьма нестандартно. Рыба просто напросто открывает рот и собирает планктонные организмы, пропуская улов через жаберный фильтрационный аппарат.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что очковый чистик взволновал жителей Владивостока. Удивительная птица вела себя растерянно на Токаревском маяке. Очевидцы предположили, что пернатик попал на владивостокский берег из-за сильного шторма, который господствовал в дальневосточной столице накануне.