Двое детей пострадали по пути с пляжа в Приморье — фото

На трассе «Раздольное-Хасан» произошла авария с участием четырех машин. Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero ехал со стороны поселка Хасан в сторону Раздольного, не учел безопасное расстояние до идущего впереди Mazda MPV и врезался в него. Mazda от удара столкнулась с Honda Freed, которая была припаркована на обочине. После этого Honda задела другую машину, которая скрылась с места происшествия.