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Posted 29 июля, 03:23

Published 29 июля, 03:23

Modified 29 июля, 03:25

Updated 29 июля, 03:25

В аварии на Хасанской трассе пострадали люди в Приморском крае

Двое детей пострадали по пути с пляжа в Приморье — фото

29 июля 2024, 03:23
Фото: Изображение Midjourney.

В аварии на Хасанской трассе пострадали люди в Приморском крае

Сюжет
Дети
Массовое ДТП случилось на 17 км автодороги «Раздольное-Хасан». Столкнулись Mitsubishi Pajero, Mazda MPV, Honda Freed и еще один автомобиль, в результате аварии пострадали две девочки-пассажирки Mazda MPV.

На трассе «Раздольное-Хасан» произошла авария с участием четырех машин. Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero ехал со стороны поселка Хасан в сторону Раздольного, не учел безопасное расстояние до идущего впереди Mazda MPV и врезался в него. Mazda от удара столкнулась с Honda Freed, которая была припаркована на обочине. После этого Honda задела другую машину, которая скрылась с места происшествия.

В результате аварии две пассажирки Mazda MPV — девочки 10 и 13 лет — получили травмы. Остальные участники аварии не пострадали. Стало известно, что младшая из пострадавших девочек не была пристегнута ремнем безопасности.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего ДТП. Специалисты проводят проверку, по результатам которой примут решение в соответствии с законом.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая вызвала огромную пробку в пригороде Владивостока.

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