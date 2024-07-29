Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 29 июля по 4 августа

Эта неделя будет богата на социальные взаимодействия для Весов. Вы будете в центре внимания, и это принесет вам удовольствие. В профессиональной сфере стоит проявить инициативу — ваш труд будет оценен. В выходные уделите больше времени своим хобби и тому, что приносит радость.