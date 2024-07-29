«Лишил жизни одним ударом»: в Приморье убийца спрятал свою жертву в бочке с мусором

Posted 29 июля, 06:17
Published 29 июля, 06:17
Modified 29 июля, 06:19
Updated 29 июля, 06:19
Житель Антоновки убил оппонента и спрятал его тело, сообщает пресс-служба прокуратуры.
В августе 2023 года ссора двух сельчан закончилась поножовщиной, — подсудимый нанес удар холодным оружием в грудь обидчика. Затем обвиняемый поместил убитого в металлическую бочку во дворе дома, засыпав пострадавшего мусором.
Первой забила тревогу дочь потерпевшего в сентябре 2023 года. Она сообщила о пропаже отца в полицию.
Суд Кировского района признал подозреваемого виновным в убийстве. Теперь фигурант отправится в исправительную колонию особого режима на десять лет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женщина не пережила сорок ударов. После конфликта она легла спать, но больше не проснулась.