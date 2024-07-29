«Лишил жизни одним ударом»: в Приморье убийца спрятал свою жертву в бочке с мусором

Мужчина спрятал тело жертвы в мусорной бочке в Приморском крае

Сюжет Суд

В Приморье суровый конфликт деревенских жителей закончился весьма плачевно для одного из сельчан. Жертва искусного убийцы продолжала бы гнить в металлической бочке, но один человек вовремя забил тревогу.