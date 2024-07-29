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Posted 29 июля, 06:17

Published 29 июля, 06:17

Modified 29 июля, 06:19

Updated 29 июля, 06:19

Мужчина спрятал тело жертвы в мусорной бочке в Приморском крае

«Лишил жизни одним ударом»: в Приморье убийца спрятал свою жертву в бочке с мусором

29 июля 2024, 06:17
Фото: 1MI.

Мужчина спрятал тело жертвы в мусорной бочке в Приморском крае

Сюжет
Суд
В Приморье суровый конфликт деревенских жителей закончился весьма плачевно для одного из сельчан. Жертва искусного убийцы продолжала бы гнить в металлической бочке, но один человек вовремя забил тревогу.

Житель Антоновки убил оппонента и спрятал его тело, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В августе 2023 года ссора двух сельчан закончилась поножовщиной, — подсудимый нанес удар холодным оружием в грудь обидчика. Затем обвиняемый поместил убитого в металлическую бочку во дворе дома, засыпав пострадавшего мусором.

Первой забила тревогу дочь потерпевшего в сентябре 2023 года. Она сообщила о пропаже отца в полицию.

Суд Кировского района признал подозреваемого виновным в убийстве. Теперь фигурант отправится в исправительную колонию особого режима на десять лет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женщина не пережила сорок ударов. После конфликта она легла спать, но больше не проснулась.

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