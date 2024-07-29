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Posted 29 июля, 09:29

Published 29 июля, 09:29

Modified 29 июля, 09:57

Updated 29 июля, 09:57

Серьезное ДТП с несколькими легковушками случилось в Приморье

Массовая авария случилась на трассе во Владивостоке — видео

29 июля 2024, 09:29
Фото: 1MI.

Серьезное ДТП с несколькими легковушками случилось в Приморье

Сюжет
Пробка
Серьезная авария с участием нескольких машин случилась на объездной во Владивостоке. Недалеко от съезда на Космонавтов подмялись несколько легковушек. ДТП заблокировало обе полосы в сторону Седанки.

Массовое ДТП случилось на объездной во Владивостоке. Три машины столкнулись и перегородили дорогу. В новых медиа появилось видео с места аварии от очевидцев. На кадрах видно, насколько сильно пострадали легковушки.

За местом ДТП собралась серьёзная пробка, тянется она не один километр. Что случилось с водителями машин, которые пострадали в происшествии, неизвестно. О пострадавших не сообщалось. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Находке в Приморье — автомобилист взял здание магазина тараном.

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