Массовая авария случилась на трассе во Владивостоке — видео

Posted 29 июля, 09:29
Published 29 июля, 09:29
Modified 29 июля, 09:57
Updated 29 июля, 09:57
Массовое ДТП случилось на объездной во Владивостоке. Три машины столкнулись и перегородили дорогу. В новых медиа появилось видео с места аварии от очевидцев. На кадрах видно, насколько сильно пострадали легковушки.
За местом ДТП собралась серьёзная пробка, тянется она не один километр. Что случилось с водителями машин, которые пострадали в происшествии, неизвестно. О пострадавших не сообщалось. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в Находке в Приморье — автомобилист взял здание магазина тараном.