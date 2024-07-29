Один из курортов Приморья вошел в список федерального значения

Posted 29 июля, 07:20
Published 29 июля, 07:20
Modified 30 июля, 23:59
Updated 30 июля, 23:59
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил список курортов федерального значения. В перечень включены 57 санаторно-курортных территорий, сообщает пресс-служба кабмина.
«В утвержденный перечень вошла одна лечебно-оздоровительная местность. Она расположена в Новгородской области между озерами Ужин и Валдайское. Кроме того, в перечень включены 55 курортов федерального значения», — пояснили в кабмине.
Курортный регион Кавказские минеральные воды также фигурируют в распоряжении Мишустина. Важно отметить, санаторий Шмаковка в Кировском районе тоже вошел в заветный список. Теперь приморский санаторий будет курироваться министерством здравоохранения.
«Курорты, не вошедшие в перечень, будут признаны региональными и получат в качестве кураторов региональные Минздравы», — отметили в ведомстве.
Новое распоряжение реализуется в рамках закона «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», который приняли в августе 2023 года.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что оздоровительный туризм расцветает в Приморском крае.