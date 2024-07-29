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Posted 29 июля, 07:20

Published 29 июля, 07:20

Modified 30 июля, 23:59

Updated 30 июля, 23:59

Приморская Шмаковка вошла в список федеральных курортов

Один из курортов Приморья вошел в список федерального значения

29 июля 2024, 07:20
Фото: 1MI.

Приморская Шмаковка вошла в список федеральных курортов

Сюжет
Отдых
Нередко путешественники выбирают маршруты по крупнейшим городам Дальнего Востока. В Приморье активно развивается пляжный туризм. Теперь, вероятно, в регион грядет поток любителей оздоровительного туризма, ведь популярный санаторий заручился государственной поддержкой.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил список курортов федерального значения. В перечень включены 57 санаторно-курортных территорий, сообщает пресс-служба кабмина.

«В утвержденный перечень вошла одна лечебно-оздоровительная местность. Она расположена в Новгородской области между озерами Ужин и Валдайское. Кроме того, в перечень включены 55 курортов федерального значения», — пояснили в кабмине.

Курортный регион Кавказские минеральные воды также фигурируют в распоряжении Мишустина. Важно отметить, санаторий Шмаковка в Кировском районе тоже вошел в заветный список. Теперь приморский санаторий будет курироваться министерством здравоохранения.

«Курорты, не вошедшие в перечень, будут признаны региональными и получат в качестве кураторов региональные Минздравы», — отметили в ведомстве.

Новое распоряжение реализуется в рамках закона «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», который приняли в августе 2023 года.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что оздоровительный туризм расцветает в Приморском крае.

Санаторная жемчужина России: оздоровительный туризм в Приморье набирает обороты
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