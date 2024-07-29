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Posted 29 июля, 11:04

Published 29 июля, 11:04

Modified 29 июля, 11:06

Updated 29 июля, 11:06

Дожди, жара и их последствия ощущаются все серьезнее в Приморье

Открываем жабры: +38°С и адская влажность во Владивостоке

29 июля 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney.

Дожди, жара и их последствия ощущаются все серьезнее в Приморье

Сюжет
Погода
Невыносимая духота и немыслимая жара установились во Владивостоке. Горожанам скоро придется и правда отращивать жабры — +38°С и влажность под сотню уже никуда не годятся.

В Приморье становится все жарче из-за солнца, которое выглянуло после дождей. Влага начала испаряться очень быстро из-за слишком влажной погоды, и температура выше 30°С начала ощущаться как +90°С в бане.

Жители говорят, что во Владивостоке влажность превышает 80% даже при работающем осушителе воздуха. Термометры показывают устрашающие +32°С в тени. Ситуацию со слишком тропической погодой обсуждают в новых медиа.

Жара и влажность в «миллион процентов» добивают людей — адская духота во Владивостоке
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В сети множество комментариев. Прежде всего от авторов фотографий, ставших практически вирусными.

«Показания уличного термометра в тени на остановке Кутузова», — рассказал автор одного из фото в новых медиа.
«Кондиционер пашет без остановки на осушение. На 5 минут окно на лоджии открыла — гигрометр возбудился… Боюсь, это не предел», пишет автор другого снимка.

Под публикацией множество других комментариев:

«В среду опять будет +22 и ветер»;
«Ну что, Владивостокцы, раскрываем жабры»;
«Мне кажется, все +38 сегодня и влажность 350%»;
«У меня на Кутузова было +38°С. А сейчас, в 20:00 +30°С».
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