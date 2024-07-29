Открываем жабры: +38°С и адская влажность во Владивостоке

Posted 29 июля, 11:04
Published 29 июля, 11:04
Modified 29 июля, 11:06
Updated 29 июля, 11:06
В Приморье становится все жарче из-за солнца, которое выглянуло после дождей. Влага начала испаряться очень быстро из-за слишком влажной погоды, и температура выше 30°С начала ощущаться как +90°С в бане.
Жители говорят, что во Владивостоке влажность превышает 80% даже при работающем осушителе воздуха. Термометры показывают устрашающие +32°С в тени. Ситуацию со слишком тропической погодой обсуждают в новых медиа.
В сети множество комментариев. Прежде всего от авторов фотографий, ставших практически вирусными.
«Показания уличного термометра в тени на остановке Кутузова», — рассказал автор одного из фото в новых медиа.
«Кондиционер пашет без остановки на осушение. На 5 минут окно на лоджии открыла — гигрометр возбудился… Боюсь, это не предел», пишет автор другого снимка.
Под публикацией множество других комментариев:
«В среду опять будет +22 и ветер»;
«Ну что, Владивостокцы, раскрываем жабры»;
«Мне кажется, все +38 сегодня и влажность 350%»;
«У меня на Кутузова было +38°С. А сейчас, в 20:00 +30°С».