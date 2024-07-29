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Posted 29 июля, 07:17

Published 29 июля, 07:17

Modified 29 июля, 07:19

Updated 29 июля, 07:19

Победители конкурса «Музыка гордых» выступят с группой «Любэ»

Победители конкурса «Музыка гордых» выступят с группой «Любэ»

29 июля 2024, 07:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Молодёжь
Завершился первый этап конкурса патриотической песни «МУЗЫКА ГОРДЫХ» (16+). Люди со всей страны, в том числе и Приморского края, могли прислать свои работы на оценку жюри.

На первом этапе поступило более 700 заявок из 161 населенного пункта: городов, поселков, сел и станиц. Мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Жюри, возглавляемое народным артистом Российской Федерации Николаем Расторгуевым, выберет 100 лучших исполнителей в номинациях: «Песня о Родине»; «Песня о малой родине»; «Песня о семье»; «Песня о любви»; «Песня о защитниках страны»; «Песня о достижениях страны», а также специальный приз за лучший номер, не подходящий под критерии других номинаций.

Победителей объявят 10 августа. Они будут приглашены на фестиваль «МУЗЫКА ГОРДЫХ» (16+), который пройдет в Нижнем Новгороде 25 августа. Вместе с молодыми артистами выступят многие знаменитые исполнители. Главными звездами события станут Николай Расторгуев с группой «Любэ», Татьяна Куртукова и Ирина Дубцова.

Песни молодых артистов услышит вся страна — их будут крутить на радиостанции «Гордость».

#Новости#Владивосток#Молодёжь#Музыка#Приморский край
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