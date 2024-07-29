Победители конкурса «Музыка гордых» выступят с группой «Любэ»

На первом этапе поступило более 700 заявок из 161 населенного пункта: городов, поселков, сел и станиц. Мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Жюри, возглавляемое народным артистом Российской Федерации Николаем Расторгуевым, выберет 100 лучших исполнителей в номинациях: «Песня о Родине»; «Песня о малой родине»; «Песня о семье»; «Песня о любви»; «Песня о защитниках страны»; «Песня о достижениях страны», а также специальный приз за лучший номер, не подходящий под критерии других номинаций.



Победителей объявят 10 августа. Они будут приглашены на фестиваль «МУЗЫКА ГОРДЫХ» (16+), который пройдет в Нижнем Новгороде 25 августа. Вместе с молодыми артистами выступят многие знаменитые исполнители. Главными звездами события станут Николай Расторгуев с группой «Любэ», Татьяна Куртукова и Ирина Дубцова.



Песни молодых артистов услышит вся страна — их будут крутить на радиостанции «Гордость».